Androïdes, le septième tome, La dernière ange

La dernière ange est le septième tome de la série d’anticipation Androïdes, paru aux éditions Soleil, ce janvier 2020. Une bande dessinée, de Jean-David Morvan et Elia Boneti, qui met en avant une androïde, dont un bug va lui révéler un terrible mensonge.

La planète Ari-Arian est en train de subir la soixante-seizième attaque de leurs ennemis. Les humains qui ont colonisé cette planète et d’autres ne connaissent pas le nom de leurs adversaires. Ils ont été surnommés les Insankatilers. On ne sait pas d’où ils viennent, ce qu’ils veulent, comment ils surgissent. Tout ce que l’on sait c’est que dans la zone attaquée, les Insankatilers ne laissent jamais aucun survivant. Après une attaque, les dernières anges sont transportées sur place pour récupérer le contenu des brainbis des victimes. Ainsi sont collectées des informations pour la Colonyverse, afin d’essayer d’en apprendre plus sur ce mystérieux et dangereux ennemi. Mais l’une d’entre elles est différente de ses semblables, malgré qu’elles aient toutes été construites sur la même chaîne de montage, avec les mêmes matériaux et composants. Ce sont également les mêmes logiciels qui l’ont programmée, avec des algorithmes contraignants.

Une dernière ange n’est pas tout à fait comme les autres. Après chaque mission, elle doit effacer toute trace de ces vies qu’elle a enregistrée, mais un bug permet à celle-ci en période de stase, de revivre les instants de ces gens morts. Ainsi elle découvre les sentiments par elle-même, comme si elle prenait conscience… sa vision sur l’humanité, le regroupement des souvenirs des défunts et une rencontre déterminante, va l’interroger sur les explications officielles quant à ces attaques. La bande dessinée est captivante, très bien décrite et découpée. L’histoire est bien menée, avec un secret terrible qu’elle va découvrir et tenter de dévoiler. Le récit complet est entrainant, la fin est, en quelques planches, soudaine, dramatique et en suspense, ne donnant pas toutes les réponses, ce qui pourra déranger certains lecteurs. Le dessin est bien exécuté, il se veut réaliste, avec un trait fluide et vif.

La dernière ange est un nouvel album de la série Androïdes, une bande dessinée qui présente un androïde aux capacités uniques, dû à un bug. Elle ressent des émotions, et à force de ressasser les souvenirs des morts, elle va deviner une terrible machination, avec l’aide d’autres personnages.