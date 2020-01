Je rêve d’un autre monde est un ouvrage dans l’air du temps, de Caroline Frisou et Aurore Monard, paru aux éditions Alisio, ce janvier 2020. Un livre qui invite à vivre de manière plus consciente et à s’affranchir de l’ordre établi, notamment en découvrant 18 acteurs, ambassadeurs d’un nouveau modèle de société.

Après quelques mots et sentiments, suite à la lecture de l’ouvrage, par quelques personnes, le livre présente un sommaire assez complet et passionnant. Ainsi dix-huit acteurs, qui rêvent d’un nouveau monde, viennent témoigner et apporter leurs connaissances et leurs expériences, pour tenter de faire bouger le monde, semer les graines d’un nouveau mode de vie tourné vers le vivant, son respect sous toutes ses formes et la quête de sens.

Les acteurs de ce changement reconnu incarnent déjà ce nouveau monde dans différents domaines, ainsi l’on va retrouver l’environnement, l’information, l’entreprenariat, l’éducation, la santé, le voyage, l’expression artistique, le développement personnel et la spiritualité. Ils sont des citoyens comme tout le monde, porteurs d’un espoir, d’une énergie et d’un message puissant, qui rappellent que tout est encore possible. Une prise de conscience environnementale qui va s’illustrer tous les jours par de petites actions, dans la vie de millions d’individus.

Le livre est plaisant à découvrir, réjouissant et captivant, offrant des témoignages de sagesse, parfois poignant, qui interpelle et invite à agir et prendre conscience. Avec un brin d’audace, un peu de courage, quelques bouleversements dans sa vie de tous les jours, de grandes choses sont possibles. Il est donc tant d’écouter et de lire ses témoignages, pour tenter de concevoir un monde un peu différent, meilleur, car des solutions existent et sont à mettre en place dès aujourd’hui, pour sauver l’humanité, la nature, la Terre, le futur.

Je rêve d’un autre monde est un livre qui invite à faire de notre Terre, un monde plus responsable et respectueux, notamment en suivant les parcours de 18 acteurs d’un mouvement, d’un changement, qui commencent à semer les graines d’un nouveau monde.