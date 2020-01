Lait de jument pour le psoriasis

Le lait de jument est utilisé depuis l’Antiquité en tant que produit naturel. On connaît Cléopâtre pour sa beauté légendaire et les bains au lait d’ânesse qu’elle prenait. Mais la reine d’Égypte avait un autre secret. Elle utilisait également du lait de jument afin de conserver sa jeunesse éternelle.Aujourd’hui, il est réputé dans toute l’Europe pour ses bienfaits sur la santé et peut même traiter certains problèmes de peau. On peut l’utiliser en compléments alimentaires et le trouver dans les cosmétiques. Très digeste et peu gras, il se rapproche beaucoup du lait maternel.

Les juments qui produisent ce lait pour leur poulain sont élevées dans des fermes européennes. Le lait est récolté en quantité limitée, afin de respecter le bien-être de ces animaux. Les produits fabriqués ainsi sont donc de grande qualité.

Les bienfaits du lait de cheval pour la santé

Les éléments présents dans le lait de jument permettent de traiter certains troubles cutanés, dont le psoriasis. En effet, ils participent à la régénération des cellules, en stimulant la production de collagène. La peau peut ainsi cicatriser plus rapidement. Leurs propriétés antibactériennes agissent aussi sur les peaux grasses pour empêcher les poussées d’acné. De plus, leurs pouvoirs hydratant et raffermissant préviennent le vieillissement cutané.

Les nombreuses vitamines contenues dans ce lait contribuent également au bon fonctionnement de l’organisme. Elles stimulent la flore intestinale et renforcent le système immunitaire.

Un traitement du psoriasis

Les personnes souffrant de psoriasis savent à quel point il peut être difficile de trouver des produits efficaces pour se soigner. Le lait de jument est alors conseillé pour traiter cette maladie auto-immune.Il n’est pas considéré comme un remède complet. Mais en l’associant à d’autres soins, il réduit sensiblement les symptômes tels que les desquamations, les démangeaisons, les rougeurs et les inflammations. De nombreuses personnes témoignent en faveur de ce lait dans la lutte contre le psoriasis.

Contrairement à certaines crèmes qui agissent à court terme, et atténuent seulement les lésions cutanées, le lait de jument traite la maladie de l’intérieur, notamment grâce à ses vertus anti-inflammatoires et antibactériennes. De ce fait, il faut en général plus de temps pour observer des résultats. Mais à long terme, ce lait est bien plus sain pour votre corps, et donc plus bénéfique pour votre peau. Les crèmes à base d’hydrocortisone, quant à elles, peuvent s’avérer dangereuses à la longue.

Si les dermatologues en parlent encore peu, c’est parce que c’est un produit rare. Il ne pourrait pas soigner tous les individus atteints de psoriasis (2 à 4 % de la population en France). Pourtant, cette maladie inflammatoire chronique peut devenir très désagréable. Elle cause parfois des douleurs (notamment lorsqu’elle se manifeste aux mains et aux pieds) et des démangeaisons, sans parler du sentiment d’exclusion que peuvent ressentir certains individus face aux regards des autres.

Une étude réalisée par des scientifiques allemands a montré les effets positifs du lait de jument : 62 % des patients atteints de psoriasis ayant consommé ce lait quotidiennement, pendant au moins 6 mois, ont vu diminuer leurs symptômes.

Comment consommer ce lait ?

On peut le trouver sous plusieurs formes, par exemple en savons et crèmes pour le corps. Ces derniers agissent en tant qu’anti-inflammatoires, tout en hydratant la peau. On peut bien sûr le boire tel quel, comme le lait de vache, mais c’est un produit peu présent dans le commerce.



Enfin, il existe des gélules de lait de jument. Cette solution saine convient parfaitement dans le traitement du psoriasis, puisque ces capsules apaisent les différents symptômes depuis l’intérieur.

Equilac, une marque belge, a mis au point en 1999 les premiers compléments alimentaires sous forme de gélules de lait de jument. Ces dernières sont composées de poudre de lait 100 % naturelle. Une cure de 3 mois permet de découvrir les effets bénéfiques de ce lait sur la peau. Généralement, les personnes constatent des résultats assez rapidement (en moyenne entre 2 et 6 semaines).