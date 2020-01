« Nos promesses sont éternelles », par Camille Challes

Aujourd’hui, je vous fait découvrir le tout premier roman de Camille Challes, « Nos promesses sont éternelles », paru chez City Editions. Une histoire qui résonne auprès de nous et qui est prometteuse pour l’auteure !

Résumé

Entre les heures supplémentaires dans son job et sa fille ado qui se transforme en bombe à retardement, Justine frôle le burn-out deux fois par jour… Et en prime, elle va fêter ses 40 ans ! Lorsque son mari lui offre un appareil à smoothies pour son anniversaire, c’est la goutte d’eau. À quel moment les choses ont-elles tellement dérapé pour qu’il imagine lui faire plaisir avec un appareil ménager ? Et dire qu’à 18 ans, avec ses amis du lycée, elle s’était juré de dévorer la vie et de rester libre pour toujours ! Justine décide de partir à la recherche de sa bande de copains, pour voir si eux aussi ont laissé leurs rêves de côté. Que sont devenus les fous rires, les larmes, l’insouciance et les espoirs de leur jeunesse ? Un périple plein de surprises au cours duquel Justine fera la plus belle rencontre de sa vie : la sienne.

À propos de l’histoire

Cette histoire se situe entre le roman feel-good et le livre de développement personnel. À la lecture, on y apprend autant sur l’histoire de Justine, 40 ans, en plein burn-out, que sur la notre. En effet, le jour où elle reçoit en cadeau un appareil à smoothie pour son anniversaire, Justine subit un électrochoc : où sont passés ses rêves de jeunesse ? Au bord du gouffre et face à un mari qui ne semble pas réellement la voir, elle craque et abandonne tout pour retrouver son groupe d’amis du lycée. Que sont-ils devenus ? Ont-il réalisés leurs rêves ? Et surtout, sont-ils heureux ?

Au travers d’un véritable retour dans le passé, Justine reprend contact avec ses racines, avec son « moi » d’avant, et les secrets enfouis de son coeur. En grandissant, Justine s’est perdue sur le chemin et ne sait plus vraiment qui elle est. Ce périple, coordonné par sa meilleure amie, lui permet alors de se reconnecter à ce qui fait d’elle, elle, et à ses rêves d’adolescente. À cette époque où Facebook et Instagram n’existaient pas, et qu’on écrivait des lettres. Des lettres qui, parfois, sont justement le morceau manquant…

Pendant sept jours, Justine entreprend un périple qui la mènera sur des montagnes d’émotions, mais surtout, qui bouleversera complètement sa vie. Elle se pose les questions que l’on se pose tous, à un moment charnière de sa vie : et maintenant ? Qu’est-ce qu’on fait ? Où on va ? Avec qui ? Est-ce que c’est comme ça que l’on voyait notre vie ? Est-il trop tard pour la changer ? Et surtout, qui sommes-nous réellement ?

Mon avis

Sans aucun suspense, je peux déjà vous annoncer que « Nos promesses sont éternelles » fut un véritable coup de coeur !

Je me suis énormément attachée à Justine dans cette histoire. En effet, j’avais un peu l’impression de me voir dans dix ans. Ce type de questionnements que j’ai déjà, le genre de réactions que je pourrai avoir. Sous une belle écriture, truffée de références aux années 90 desquelles on se régale, j’ai été moi aussi emportée. On regrettera cependant les nombreuses erreurs d’impression qui viennent un peu gâcher la lecture, avec des morceaux de phrases qui manquent ou qui viennent s’insérer dans une autre… De même, je n’ai pas trouvé le véritable lien entre l’histoire et la couverture, mais ce n’est qu’un détail.

En somme, si « Nos promesses sont éternelles » est le premier roman de Camille Challes, j’espère qu’il ne sera pas le dernier. J’y ai trouvé une montagne de fraîcheur qui a rendu la lecture très agréable. Je préconise cette lecture à toute personne au bord du burn-out !