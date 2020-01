Stérilisation du matériel cosmétique : Les pratiques, les mesures sanitaires et conseils

Le matériel des salons de beauté doit être obligatoirement stérilisé pour garantir la sécurité sanitaire des clients. En effet, ces outils sont des transporteurs de microbes et de maladies et peuvent favoriser la contamination de certaines maladies. Découvrez l’importance de la stérilisation du matériel de salon de beauté et quel appareil convient le mieux à ce processus.

Stérilisation du matériel de salon : pourquoi cela est important ?

Le matériel du salon de beauté doit être stérilisé pour éviter les risques de maladies infectieuses. En effet il est difficile de pouvoir distinguer les clients qui souffrent de maladies et l’institut ne peut pas les questionner sur leur état de santé. Ainsi des clients peuvent être porteurs de maladies sans le savoir et utiliser le matériel cosmétique sur eux signifie que ces outils ramasseront des microbes. Cela devient plus dangereux lorsqu’un outil tranchant ou piquant du matériel blesse le client, une porte d’accès pour les microbes et les maladies transmissibles sera ainsi ouverte. La stérilisation est ainsi le meilleur moyen de garder son matériel cosmétique sain et sûr et c’est un critère que les clients ne négligent pas.

Dans les cas de virus hépatite B et hépatite C, l’origine de la contamination est inconnue pour 30%. Il ne faut pas alors minimiser le contact sanguin car il peut être à l’origine de cette contamination. Le fait de stériliser son matériel permet d’éviter tous ces risques. De même, en France, sur deux personnes, une est infectée mais soit elle ne le sait pas ou bien elle essaie de le cacher aux gens, ce qui est très dangereux.

La stérilisation concerne tout ce qui est matériel cosmétique utilisé sur les clients. Il y a les ciseaux qui doivent être stérilisés puis désinfectés. Les peignes ne doivent pas être en reste quel que soit leur type : peigne à queue, peigne à coupe, peigne démêloir, etc. La stérilisation concerne aussi les brosses à cheveux qui ont tendance à accumuler beaucoup de poussière. Les pinceaux de maquillage font aussi partie du nettoyage. Ils recueillent très souvent des peaux mortes, des bactéries ainsi que des sécrétions de peau et ceci n’est pas sûr pour les clients. Enfin la stérilisation concerne aussi les pinces, le matériel de manucure, de pédicure, etc.

Obligation légale de stérilisation dans un salon de beauté

Les problèmes d’hygiène ainsi que l’utilisation de certains produits non adéquats peuvent affecter la sécurité et la santé des clients. Il y a de ce fait deux types de risques : les risques liés à la sécurité des services et les risques liés aux locaux. Tout comme le propriétaire du salon est responsable de la sécurité de l’endroit, il est aussi le responsable de la sécurité des services dispensés aux clients ainsi que des produits cosmétiques qui y sont vendus. Les instituts de beauté font partie des lieux où les risques hygiéniques auxquels les clients sont exposés sont énormes. En effet c’est un endroit public fréquenté par des gens dont l’état de santé n’est pas connu.

Ainsi tout institut de beauté doit respecter le règlement sanitaire départemental. Ce dernier stipule que les objets utilisés par les salons de beauté doivent bénéficier d’un entretien permettant d’éviter les transmissions d’infections. Toujours dans le règlement, il est dit que l’opérateur et donc l’esthéticienne se doit de procéder à la désinfection de son matériel pour chaque client. Cela signifie que l’esthéticienne doit désinfecter son matériel après chaque client ou bien elle a le choix d’utiliser du matériel à usage unique.

Lorsque le règlement n’est pas respecté au niveau d’un salon, le client a le droit de le signaler au niveau des associations de protection des consommateurs et des services administratifs.

Parmi les organismes veillant au respect des règlements, il y a la CSC (Commission de sécurité des consommateurs) dont le rôle est de recueillir les avis et expériences des consommateurs, de faire des vérifications et enfin d’alerter les populations sur les produits et services dangereux et comprenant des risques pour la santé. Il y a également la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui se charge de veiller sur la santé des consommateurs et leur sécurité.

Les différentes étapes de la chaine de stérilisation sont : le démontage du matériel de cosmétique, la pré désinfection, le nettoyage, le rinçage, le séchage, la vérification et le conditionnement. Ici un appareil de stérilisation comme l’autoclave cosmétique doit être utilisé.

Comment choisir son autoclave cosmétique ?

L’autoclave cosmétique est un appareil utilisant de la vapeur chauffée et qui permet d’exterminer les microbes. L’appareil détruit ainsi les germes microbiens avec la stérilisation en émettant des injections de vapeur. Les agents pathogènes sont entièrement détruits à condition que le matériel cosmétique soit complétement exposé à la vapeur saturée de l’appareil. Pour mieux comprendre l’autoclave à vapeur, considérez-le comme une cocotte-minute qui stérilise grâce à la vapeur d’eau sous pression. Plus la pression de la vapeur augmente et plus l’eau devient bouillante et sera en mesure de constituer un stérilisant. Cet appareil ne fait pas de stérilisation partielle : la stérilisation est toujours complète et élimine tous les micro-organismes qui se trouvaient dans le matériel de salon de beauté.

Quels sont les critères pour choisir son autoclave cosmétique ?

– Capacité

Le fait qu’un autoclave ait une apparence grande ne signifie pas qu’il a une grande capacité. C’est l’épaisseur des parois qui lui donne une apparence grande. Ne vous basez pas sur la taille mais renseignez-vous sur la fiche technique pour connaitre sa contenance. Plus la capacité est grande et plus vous pourrez stériliser beaucoup d’outils. Pour ne pas faire un mauvais choix, il serait mieux de déterminer vos besoins avant de procéder à l’achat.

– Durée de stérilisation

La durée que prend l’autoclave cosmétique pour stériliser complétement du matériel est aussi importante. Il y a des autoclaves qui ont un cycle de stérilisation rapide et qui vous permettent de gagner beaucoup de temps. Cependant ces appareils sont souvent plus chers que les autres modèles mais ils sont quand même efficaces. Vous pourrez stériliser votre matériel cosmétique rapidement et passer à un autre client.

– Poids et taille

Plus l’autoclave a une grande capacité et plus il risque d’être lourd. En fonction de votre espace, choisissez un autoclave qui vous correspond. Un grand autoclave vous conviendra si vous avez un très grand espace dans votre salon de beauté. A défaut vous pouvez vous contenter d’un autoclave de taille moyenne et compact. La table ou le support sur lequel il sera posé doit pouvoir le supporter, c’est pour cela qu’il est important de faire un point sur le poids.