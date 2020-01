Colt et Pepper, tome 1, Pandemonium à Paragusa

Pandemonium à Paragusa est le premier tome de la nouvelle série de Darko Maca, et Igor Kordey, Colt et Pepper. Une bande dessinée qui présente une aventure surprenante, étrange et mélangeant les genres, parue aux éditions Delcourt, ce janvier 2020.

Salomon Culpepper est capitaine de la garde à Paragusa, depuis deux douzaines d’années. Cela tenait presque du miracle qu’il ait pu y survivre. Dans les rues de la ville, sur le marché, le capitaine est salué pour les différents habitants, humains et créatures étranges. Pepper, comme il est surnommé, avait été promu capitaine, après qu’il avait aidé le Vieux Duc à accéder au trône. Le Jeune Duc, détestait Pepper, mais le capitaine était le seul rempart entre lui et la rébellion. Maintenant c’est le Duc Domitian, qui a usurpé le trône, qui a gardé Pepper à son poste, pour faciliter la transition. Le capitaine est sur le point de prendre sa retraite, dans quelques semaines. Il a déjà un projet, il a versé un acompte pour un chalet dans un vignoble et choisi deux esclaves dignes de confiance. Mais dans la rue, le capitaine constate qu’une manifestation monte vers le palace…

Le récit est bien posé, découpé en plusieurs chapitres, et présentant avant tout le personnage principal, le capitaine Pepper. L’univers est surprenant, entre Moyen-Age et fantasy, avec un monde peuplé d’êtres humains qui ont vu leur vie basculer du jour au lendemain avec l’apparition de la magie et de créatures étranges. La vie du capitaine va basculer une seconde fois, lorsqu’il va devoir tuer le Duc Dominitian pour sauver son neveu. Tous les deux doivent prendre la fuite, dans une Amérique du XVIIème siècle pleine de magie et d’étrangetés surnaturelles. La bande dessinée est curieuse, étonnante et captivante, avec ces créatures incroyables, des rebondissements, des questionnements et quelques révélations, avec l’aide de flashbacks. L’histoire est originale, mélangeant les genres, entre fantastique, thriller et aventure. Le dessin est tout aussi surprenant, assez détaillé et travaillé, avec un trait structuré et un choix de couleurs choisies, un brin rétro.

Pandemonium à Paragusa est le premier tome de la nouvelle série originale Colt et Pepper, une bande dessinée surprenante, offrant un univers particulier, fascinant, étrange et inquiétant à découvrir, et deux hommes en fuite…