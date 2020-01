Ascender Tome 1 : La galaxie Hantée – Urban Comics Indies

C’est avec leur petit bijou indé, que Jeff Lemire et Dustin Nguyen, remettent le couvert pour nous offrir la suite de « Descender » !!! Un monde futuriste où la technologie et une partie de l’humanité, a été éradiqué, pour laisser place à la magie. Un univers à présent gouverné par un seul pouvoir, celui de « Mère ». Un univers bien trop étroit pour la petite Mila, confrontée à une découverte inespérée !!



Paru le 24 Janvier aux Éditions Urban Comics collection Indies, le tome 1 d’« Ascender » intitulé : La galaxie hantée, ne va pas vous laisser sans « espoir » !! (+12)

Le décor :

Knossos, anciennement la plus petite planète du conglomérat galactique …

Les Knossiens ont aujourd’hui, la surprise de recevoir « Mère » en personne … Ce qui n’est pas un très bon présage en soit. Celle-ci se renseigne sur l’avancement concernant sa nouvelle « autorité » : supprimer tout détenteur de technologies ou ses dérivés. Annihiler les révoltes et attaques des derniers rebelles du « cgu »(conglomérat galactique unifié). Détruire ce qu’il reste …

Et c’est avec un mélange de curiosité et d’énervement, que ses sbires lui apprennent qu’ils détiennent un prisonnier. Mort.

Il ne lui faut que quelques incantations magiques pour que celui-ci lui confirme, au travers de l’au delà, que quelqu’un menace son pouvoir. Quelqu’un qui aide les « rebelles » restants. Un autre grande magie, différente de la sienne. Après avoir fini de « torturer » cette pauvre âme, il ne lui reste qu’un « message » … Une tête de robot ….

Plus loin, sur la planète Sampson, la petite Mila a encore échappé à la surveillance de son père, pour aller troquer quelques fourrures de Frox à Trocville. Un écart qui va lui valoir quelques petits désagréments avec la milice locale …

Le point sur le Comics :

Comme un « vertige » entre magie et technologie, les auteurs nous imprègnent à nouveau de leur univers sci-fi si particulier avec ce premier tome d’ « Ascender » aux Éditions Urban Comics.

Jeff Lemire pose les bases d’une future épopée avec deux nouveaux protagonistes : la petite Mila et son père, vivant dans un endroit isolé loin du pouvoir de « Mère ». Et une découverte des plus incroyable, qui les mènera sur les traces du peuple robot. Ce premier tome d’ « Ascender » est rythmé par des flash-backs qui nous permettent de re-situer l’histoire dans le temps, par rapport à la série initiale. Il permet également au lecteur qui ne connait pas le « récit source » de comprendre les tenants et aboutissants de cette première partie ! Le récit est aussi rythmé que passionnant grâce à cette confrontation humanité/AI/ magie assez novatrice !

Dustin Nguyen traduit cet univers de manière très « intime » avec des graphismes personnels qui tranche avec la « froideur » de l’univers exposé par Lemire. Ses aquarelles hypnotisent, adoucissent ou accentuent les actions grâce à son trait de « virtuose ». Une dualité parfaite !

La conclusion :

Une fiction où l’on tombe corps et âme sans concessions : « Ascender » tome 1, comme son prédécesseur (la série Descender »), que je vous invite à découvrir expréssement, est une satisfaction ambitieuse !!! Un tourbillon créatif que Lemire hybride d’humanité, de technologie, et de magie. Non sans oublier les fonctions organiques, mais aussi la poésie dont chaque être humain est animé, traduite par les graphismes de Nguyen !!!! Une pure odyssée à découvrir et à suivre aux Éditions Urban Comics !!!