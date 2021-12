Mes petites bêtises – Éditions Marcel et Joachim

“Mes petites bêtises” est un album illustré absolument adorable à découvrir aux Éditions Marcel et Joachim. Le duo Alexandra Remise et Mathilde Cabanas invite les tout-petits à suivre un garçon qui n’a de cesse de faire des bêtises. Oui, oui des bêtises, beaucoup de bêtises même !

Une histoire amusante à lire encore et encore

Qui pourrait croire qu’un si joli petit livre pouvait renfermer autant de (délicieuses) bêtises ? “Mes petites bêtises” est un régal pour les yeux. Il suffit d’observer la couverture pour avoir envie de rentrer dans le vif du sujet : faire des âneries ! Sa couleur orange pétant, les écritures enfantines, et quelques illustrations qui nous laissent deviner le taux de canaillerie présent dans le livre. Bien que simple et épuré, les petits vont adorer découvrir ce que renferme chaque page. Et on découvre un petit bonhomme absolument adorable les mains sur la tête qui annonce la couleur : “J’ai encore fait un truc qu’il ne fallait pas, moi !”.

Le livre est très amusant, les petits vont rapidement s’identifier. Les grands aussi d’ailleurs, car oui, nous avons fait un bon nombre des sottises listées dans le livre… Se maquiller en cachette de papa et maman ? Interdit ! Couper les cheveux de ma poupée ? Pas mieux ! Le petit garçon raconte à quel point c’est dommage que les adultes ne fassent pas de bêtises eux aussi, parce que c’est tellement sympa ! Les illustrations quant à elles sont parlantes et drôles. L’expression sur le visage des personnes et ces situations cocasses qu’on a adorées : la bataille de coquillettes, les crottes de nez sur le carnet de santé, et notre préférée, faire le ménage avec la balayette des toilettes…

Voilà un livre qui risque bien d’inspirer les enfants qui adorent désobéir à leurs parents !

