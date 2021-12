Comment améliorer sa compréhension écrite et orale en anglais

Pour les élèves au collège ou au lycée, les examens tels que le brevet ou le baccalauréat impliquent une épreuve basée sur la compréhension écrite et orale. Il est donc nécessaire d’être à l’aise avec ces exercices, et en règle générale avec cette langue, pour pouvoir réussir sa scolarité. Cela vous permettra aussi d’avoir davantage d’opportunités plus tard.

Travailler sa compréhension orale

Grâce à sa mémoire auditive

La compréhension orale est toujours redoutée des élèves puisqu’elle requiert une concentration optimale et une mémoire auditive assez développée. En général, plusieurs extraits audios se succèdent et c’est à l’élève d’en extraire les informations pertinentes avant de s’attacher à répondre à des questions données en rapport avec ce qu’ils viennent d’entendre.

Pour développer votre mémoire auditive, n’hésitez pas à piocher dans :

Des podcasts

Des séries

Des films anglophones

Habituez-vous à écrire les informations clés du contenu anglophone. Certains mots vous paraissent importants à retenir ? Inscrivez-les intuitivement sur un morceau de papier, vous pourrez ensuite y revenir plus tard et en tirer des conclusions plus facilement.

En s’habituant à entendre la langue

Que faire si le protagoniste de l’extrait audio a un accent prononcé et que vous n’arrivez pas à comprendre sa prononciation ? C’est une situation que vous pouvez éviter en vous habituant au préalable à différents types d’accents anglophones. Toujours par le biais des productions audiovisuelles anglophones, vous pouvez aussi vous accoutumer au fait d’entendre des Anglais ou des Américains parler, et ainsi être plus à l’aise lors de votre épreuve de compréhension orale.

Améliorer sa compréhension écrite en anglais

La compréhension écrite est en général plus simple, car elle fait appel à vos bases en anglais, à savoir la grammaire, la conjugaison et le vocabulaire. Lire n’est pas compliqué, car vous n’avez pas qu’une seule chance pour comprendre le texte comme lors de la compréhension orale. Il vous suffit donc de vous concentrer sur le texte et d’en extraire les éléments essentiels qui vous permettent de répondre à une question donnée, dans le cas d’un examen.

N’hésitez pas à utiliser des couleurs et des moyens visuels pour mettre en valeur certaines parties du texte que vous jugez pertinentes et qui pourront vous aider à étoffer votre raisonnement.

Des cours particuliers d’anglais pour améliorer sa compréhension écrite et orale

Des professeurs natifs ou bilingue pour vous aider

Pour vous aider à mieux appréhender l’anglais tant sur le plan de l’écrit que de l’oral, vous pouvez faire appel à un professeur particulier. Celui-ci vous donnera toutes les ressources et les astuces nécessaires à votre amélioration.

Pour être sûr que votre professeur vous sera utile et que vous ne prenez pas de cours particuliers d’anglais dans le vent, privilégiez un professeur bilingue en anglais ou natif pour vous enseigner. Vous verrez qu’il vous sera plus facile d’apprendre à ses côtés, puisque vous vous sentirez plus à l’aise et que vous pourrez, ici aussi, vous habituer à son accent et à l’entendre s’exprimer.

Choisir votre professeur particulier sans contraintes

Chez Les Sherpas, tous les professeurs particuliers d’anglais sont minutieusement sélectionnés et triés sur le volet pour vous éviter toute mauvaise rencontre. Néanmoins, si vous souhaitez en essayer plusieurs pour être sûr de faire le bon choix, le premier cours avec chacun de leurs professeurs vous est offert. Vous serez sûr de mettre toutes vos chances de votre côté pour améliorer votre compréhension orale et écrite !