Si vous avez envie d’étudier l’anglais, pensez à faire un séjour linguistique à Londres. Il y en a pour tous les âges, allant des élèves en primaire jusqu’aux adultes de 50 ans et plus. Outre l’apprentissage de la langue, le séjour permet de profiter de nombreux avantages.

Une immersion linguistique totale

Quoi de mieux que de se baigner totalement dans la langue anglaise en se rendant dans la ville qui la pratique le mieux : Londres. Un séjour linguistique dans cette ville est un bain de langue garantie, car en plus des cours, presque toutes les personnes que vous allez côtoyer parlent anglais. Cela vous pousse à vous surpasser et à maîtriser la langue rapidement et facilement. Cette immersion totale est bénéfique, puisque vous pratiquez la langue au quotidien. Cela vous permet de vous imprégner de la culture du pays en termes de langue (tics de langage, structures de phrases, etc.). À votre retour, vous parlerez comme un anglais.

Un séjour entièrement modulable

Peu importe le temps dont vous disposez, vous pouvez participer à un séjour linguistique à Londres dans la capitale de l’Angleterre. Vous pouvez choisir un séjour de 2 semaines seulement, ou encore d’un an si vous le souhaitez. L’hébergement est aussi au choix. Les écoles vous proposent en général de résider sur leur campus, mais vous pouvez tout à fait choisir de vivre à l’hôtel, dans un appartement, dans une résidence ou encore chez une famille d’accueil. Le contenu de votre apprentissage est modulable en fonction de vos besoins. Vous bénéficiez de cours personnalisés ou de cours en groupe encadré. Vous pouvez aussi vous inscrire à un séjour pour apprendre l’anglais dans le but de booster votre carrière, par exemple.

Un séjour dans une ville dynamique et attrayante

Vous ne vous ennuierez pas à Londres, lors d’un séjour linguistique. En plus des activités et des cours qui vous sont proposés, vous pouvez découvrir la ville et ses merveilles. Si vous êtes passionné par la mode, Londres dispose plus de 30 000 magasins. Si c’est la culture qui vous intéresse, les monuments (le Tower Bridge, la cathédrale de Saint-Paul, le Big Ben, etc.) et les musées de la ville (British Museum, Victoria & Albert Museum, etc.) vont vous émerveiller. Si vous aimez le tourisme, découvrez la rive sud de la Tamise, le London Eye, les quartiers de Hampstead, l’observatoire de Greenwich ainsi que les marchés du week-end à Soho. Vous pouvez aussi faire un tour à Jermyn Street ou à Sloane Street pour découvrir les merveilles que cachent leurs magasins.

Comment participer à un séjour linguistique dans la capitale de l’Angleterre ?

Comparez tout d’abord les écoles qui proposent un séjour linguistique à Londres. Parmi les points que vous devez vérifier, il y a :

• Les caractéristiques des séjours (durée, tranches d’âge, groupe encadré ou cours personnalisé, etc.)

• La qualité des cours et la renommée de l’école

• Les services inclus (hébergement, transport, etc.)

• Le prix