Calinours cherche et trouve – Ed. L’école des loisirs.

C’est dans la collection Récréative, des éditions L’école des loisirs, qu’est paru, pour cette fin d’année, le livre-jeu Calinours cherche et trouve. Un bel et grand ouvrage, d’Alain Broutin et Frédéric Stehr, qui propose d’observer et de retrouver des détails dans plusieurs grandes illustrations.

Le livre débute par une grande illustration sur une double page, présentant Calinours se promenant sur un chemin de forêt. Une frise, en bas des pages, propose de retrouver différents éléments. En illustration et en mot, et nombre, les enfants vont donc devoir retrouver une casquette, un pot de miel, un corbeau, une sauterelle, deux pommes de pin… Un petit encadré vient compléter la double page, proposant trois questions et jeux d’observation, également. La deuxième double page présente une nouvelle belle et grande illustration, avec Calinours et ses amis, dans le jardin, à la belle saison. Là encore, une frise invite à retrouver certains éléments de l’image.

Le livre-jeu est grand et de qualité, solide, avec ses pages cartonnées. Les enfants vont adorer l’ouvrir, le regarder et retrouver les éléments demandés. Les grandes et belles illustrations restent immersives, invitant les enfants à plonger dans cet univers graphique doux. Par une simple frise, en bas de page, les jeunes lecteurs comprennent facilement, qu’ils doivent retrouver les éléments présentés. Des images et des mots, comme un imagier, invitent à enrichir le vocabulaire des bambins. Les chiffres suggèrent aussi aux enfants à compter. Le jeu d’observation, universel, plaît toujours autant. L’univers graphique reste plaisant et doux, où les bambins retrouvent leur héros ! A la fin de l’ouvrage, les solutions sont à retrouver.

Calinours cherche et trouve est un beau et grand livre-jeu, des éditions L’école des loisirs Récréative. Un bel ouvrage, solide et captivant, qui invite à retrouver Calinours à travers différentes scènes, mais surtout à bien observer, pour chercher des éléments variés.

