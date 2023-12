100 ans de bande dessinée – Ed. Larousse

100 ans de bande dessinée est un bel ouvrage, de Yaneck Chareyre, paru aux éditions Larousse, en octobre 2023. Un beau livre qui revient sur l’histoire de ce neuvième art, ce genre est constant développement. Des premiers comics aux mangas, en passant par les romans graphiques, une centaine d’œuvres analysées, sont à retrouver…

Bel ouvrage, de plus de 200 pages, commence avec un sommaire très complet. Il propose de découvrir l’histoire de la bande dessinée, au fil des années, de cela par périodes. Une introduction invite à découvrir ce livre qui offre un regard global sur la diversité et al richesse du genre, du manga à la BD. La bande dessinée fascine et plaît, mais elle est aussi l’incroyable équilibre entre textes et dessins, pour raconter une histoire. Un récit susceptible de captiver le lecteur et de lui donner envie de tourner les pages suivantes.

Le bel ouvrage est intéressant et enrichissant, invitant à découvrir l’histoire de la bande dessinée et à mieux la comprendre. Ainsi, son évolution se fait, au fil des pages et des lectures, en commençant par l’ère des comic strips de journaux. Le genre reste en constant développement, depuis la parution des Pieds nickelés, en 1912. Tintin, Astérix, Adèle Blanc-Sec, Blast, Mafalda et bien d’autres encore vont suivre ! Le livre, très illustré, bien évidemment, revient donc sur les grandes étapes fondatrices de ce genre et cet art. De grandes thématiques explorées par les bande dessinées semblent également à retrouver, tout comme quelques focus sur certains albums. L’ensemble reste riche et fort intéressant, analysé et décrypté, suggérant aussi quelques lectures !

100 ans de bande dessinée est un bel et grand ouvrage, des éditions Larousse, qui revient sur l’histoire du 9ème art. Un beau livre, à retrouver au pied du sapin de Noël, qui propose de découvrir les artistes, les styles et les histoires qui ont façonné le 9ème art.

Lien Amazon