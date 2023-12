Les contes du Manoir Frayeur – Garou vampire

Garou vampire est le premier tome de la nouvelle série jeunesse Les contes du Manoir Frayeur, des éditions Glénat. Un album, au format italien, de Loïc Clément et Julien Arnal, paru en octobre 2023, qui présente une jolie leçon de vie aux jeunes lecteurs.

Une petite souris invite les enfants à la suivre, pour découvrir une drôle de maison. Sur le dos d’une chauve-souris, la petite souris continue d’expliquer. Les gens appellent ce lieu, le Manoir Frayeur, pourtant, il n’y a pas de quoi avoir peur ! La demeure surplombe une majestueuse forêt d’arbres centenaires. A peu de chose près, les habitants de ce manoir sont comme tout le monde. L’un porte des bandelettes, sur tout le corps, l’autre un drap sur la tête, un autre possède des boulons vissés dans le crâne… Les colocataires de cette demeure sont en effet des créatures fantastiques ! Parmi les résidents, se trouvent Vincent le vampire et Aliphas le lycanthrope qui ont des difficultés à vivre en harmonie. Les hurlements du loup-garou, en pleine nuit, empêchent Vincent de jardiner tranquillement. Eliphas, quant à lui, ne parvient pas à regarder tranquillement sa série préférée le jour…

Vincent et Eliphas ne s’entendent pas! En secret, ils aimeraient pourtant bien vivre la vie de l’autre. En effet, le vampire aimerait retrouver le bonheur de sentir la chaleur des rayons du soleil sur sa peau. Le loup-garou, lui, souhaiterait apprécier une belle soirée de pleine lune, sans se transformer et hurler ! Suite à une idée soufflée par la momie, ils décident de se mordre l’un l’autre, pour échanger leur vie ! Une nouvelle vie débute pour les deux personnages. La bande dessinée est amusante et plaisante à découvrir. Elle offre à découvrir un univers fantastique, qui plaira rapidement aux jeunes lecteurs. Une leçon de vie semble se dessiner derrière cette histoire poétique, entre entraide, jalousie et écoute. Une morale bienvenue, ou plusieurs, pour apprendre à vivre ensemble. Le dessin est superbe, avec un trait fin de vif, dynamisé par un découpage travaillé et opérant.

Garou vampire est le premier tome de la nouvelle série jeunesse, des éditions Glénat, intitulée Les contes du Manoir Frayeur. Un bel album, un coup de cœur, qui transporte facilement les enfants, dans un univers fantastique, où des créatures tentent de trouver leur place dans une colocation particulière.

