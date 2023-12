Nos adoptions – Nous t’avons adopté

Nous t’avons adopté est le premier tome de la trilogie Nos adoptions, nouvelle série des éditions Delcourt, paru en octobre 2023. Une bande dessinée poignante de Laëtitia Marty et Jung, qui continue d’explorer l’adoption, se tournant, cette fois-ci du côté des parents adoptifs.

Après des confidences, de la part des auteurs, un premier chapitre s’ouvre sur Olivier. Quelqu’un tient à enregistrer un entretien et le rappelle à son interlocutrice. La femme explique qu’il n’y a pas de soucis, elle était au courant. Puis, l’homme l’invite à débuter son récit. La femme explique alors que lorsqu’il a recontacté ses parents biologiques, Olivier a d’abord téléphoné à ses deux sœurs. L’aînée semblait heureuse pour lui. La seconde sœur, qui possède le même caractère que sa mère, s’est montrée moins enthousiaste. Il a annoncé qu’il avait non seulement retrouvé ses parents coréens, mais également ses deux frères de sang. La fille cadette était très liée à son frère, et se comportait comme une seconde maman, pour lui. Cette révélation l’a indigné. La jeune femme apprenait que les parents biologiques d’Olivier avaient reconstitué une famille, tout en en décomposant une autre, la leur !

Le récit, découpé en trois chapitres, présente trois témoignages différents, trois adoptions. Jung, accompagné de Laëtitia Marty, continue d’explorer le thème de l’adoption, se penchant vers les parents adoptifs. Les parents adoptifs viennent se confier, dans cet ouvrage touchant. Ils présentent leur point de vue, leurs émotions, leurs angoisses, leurs amours… La narration, de ces parents, est captivante et plonge rapidement les lecteurs et lectrices dans ces moments de vie qui basculent. Les témoignages, les anecdotes, l’envie de prendre du recul, les souvenirs, rythment la bande dessinée touchante, émouvante et intéressante. Trois adoptions sont décrites, entre délicatesse, mélancolie et sincérité, avec la complexité des sentiments que cela peut apporter, pour le bonheur de tous. Le dessin reste rond et doux, immersif et expressif.

Nous t’avons adopté est le premier tome de la trilogie Nos adoptions, des éditions Delcourt. Un bel album poignant, qui vient présenter les témoignages bouleversant de parents adoptifs, face à des espoirs, des craintes, entre amour, sincérité, souvenirs et émotions.

Lien Amazon