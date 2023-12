Molton Brown célèbre Noël avec de superbes coffrets parfumés

Si vous recherchez des idées de cadeau à faire à une amoureuse de senteurs raffinées, nous vous conseillons de jeter un coup d’œil du côté des coffrets Molton Brown. À l’occasion de Noël, la marque propose une édition limitée festive à l’odeur enivrante d’agrumes, de cannelle et de fruits secs sucrés.

Nous avons eu le plaisir de la découvrir, elle est incroyable !

Molton Brown fait partie des marques de soins les plus élégantes que nous avons pu découvrir jusqu’à maintenant. D’ailleurs, nous vous conseillons de visiter leur site officiel pour vous rendre compte de l’univers dans lequel évolue la marque, un univers luxueux, tout en douceur. Vous y trouverez des soins pour le corps : savons, gels douche, gommages, huiles. Des soins aux parfums enivrants pensés spécifiquement pour les mains, ainsi que des parfums pour soi et/ou pour la maison.

Les éditions limitées festives

Étant donné que Noël approche à grands pas, nous avions envie de nous attarder sur les éditions limitées et festives actuellement proposées par la marque. Et notamment d’un coffret que nous avons particulièrement apprécié pour son odeur tout aussi rafraîchissante que gourmande, à savoir le duo « savon/lait pour les mains » du nom de « Marvellous Mandarin & Spice ».

Le coffret – comme tous les coffrets proposés par Molton Brown – est absolument magnifique. Il est robuste, recouvert d’un rouge intense et de quelques illustrations couleur or. À l’intérieur, deux soins au packaging reconnaissable de la marque, à savoir deux flacons pompe qui feront leur effet dans les salles de bain. Plus particulièrement avec cette édition limitée, puisque le gel lavant brille de mille feux, il est comme pailleté, superbe ! Nous avons été agréablement surpris par l’odeur authentique des deux soins. Et notamment du parfum qui s’en dégage, et qui d’ailleurs reste plusieurs heures sur les mains. Le gel mousse raisonnablement, quant au lait, fluide et non gras, il se fond à la peau avec délicatesse. Une merveille !

D’autres senteurs à découvrir

Nous n’aurions pas assez de cette chronique pour vous citer tous les coffrets que propose la marque. Néanmoins, sachez que les senteurs proposées sont assez variées. Facile donc de trouver son bonheur ! Parmi celles qui nous font de l’œil : « Merry Berries & Mimosa Gel » pour le bain et la douche. Nous vous conseillons également d’aller découvrir les deux crakers proposés par la marque, parfaits à glisser sous le sapin : « Floral & Fruity » et « Woody & Aromatic ».

N’hésitez pas à aller découvrir tous leurs coffrets de Noël : ICI.

Vous verrez qu’ils feront leur petit effet sous le sapin !