Famille Mary nous régale de mets gourmands au miel

Les gourmandises que proposent les apiculteurs Famille Mary à l’occasion de Noël sont surprenantes. Nous avons eu la chance d’en déguster quelques-unes, et sans surprise nous nous sommes régalés. Alors si vous êtes également friands de miel, ce que nous allons vous présenter va vous donner l’eau à la bouche.

Famille Mary nous régale depuis 1921

La Famille Mary est une entreprise familiale créée par Jean Mary en 1921. Véritable passionné, cet apiculteur a consacré toute sa vie aux abeilles. Il a toujours prôné le bien-être de tous, veillant à ce que les engagements sociétaux et environnementaux soient respectés. Avec ses nombreuses ruches, il a toujours fait en sorte de préserver la biodiversité. D’ailleurs, la marque possède plusieurs certifications : écocert, cosmétique bio, AB, etc. Depuis, elle n’a cessé de se développer en proposant des produits allant de l’alimentaire au bien-être, sans jamais faire l’impasse sur la qualité.

Quand Noël frappe à la porte de Famille Mary

Ah Noël !… La période propice à toutes sortes de gourmandises. Et parmi celles que nous apprécions de retrouver chaque année, il y a le miel. Notamment les mets proposés par La Famille Mary qui promettent de doux moments de dégustation en famille.

Et cette année, la marque n’a pas fait les choses à moitié en proposant de superbes coffrets composés de ses meilleurs miels et gourmandises associées. Il y a le « Coffret Les Découvertes de Mary », le « Coffret Noël de la Ruche » et le « Coffret Découverte de la Ruche ». Autant vous dire que miel est plus qu’au rendez-vous ici, avec en prime de délicieuses sucreries telles que le « nougat au miel & orange confites » ou encore les « bonbons au miel et citron gingembre ».

Nos coups de cœur

Et parmi nos coups de cœur, il y a sans aucun doute le « miel de Noël » à base de fleur d’oranger et de fleurs de citronnier, sans oublier le quartier de clémentine confite à l’intérieur qui fait son petit effet. Ainsi que l’incroyable « Cake de Noël » gourmand à souhait : ses amandes croquantes sur le dessus, le mélange miel et les raisins et son côté moelleux… Un délice ! Et n’oublions pas les fameux pains d’épices au miel à base de noix, de figues, de Guérande et de framboise. Enfin, pour ceux qui sont partisans de saveurs salées, Famille Mary propose également quelques mets sympas : moutarde bio au miel, vinaigre de miel et un confit d’oignon qui accompagnera à merveille votre foie gras.

Si vous avez envie d’ajouter un pep’s de miel à vos dégustations festives, n’hésitez pas à votre rendre sur le site officiel de Famille Mary. Vous verrez, il y en a pour tous les goûts !