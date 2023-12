Les géants – Tome 7 – Moon

Moon est le septième tome du nouveau cycle de la série jeunesse Les géants, des éditions Glénat. Un album de Lylian, Ingrid Chabert et Paul Drouin, paru en octobre 2023, qui présente, quelques années plus tard, après les derniers évènements, une nouvelle héroïne et son géant.

Julie est au Pérou, sur le mystérieux site ne Nazca. Elle rapporte dans son journal de recherches que cinq années ont passé depuis la victoire des enfants et des géants, sur Alyphar. Un temps connus et reconnus partout dans le monde, Erin, Siegfried, Bora, Leap, Célestin, Luyana et Yatho ont repris le cours de leurs vies. C’est ce qu’imagine Julie. Personne n’a reçu de leur nouvelle depuis plus d’un an. Un homme s’approche d’elle, il demande si elle a besoin d’aide pour distinguer les géoglyphes. Elle explique que son drone devrait faire l’affaire. Alors qu’elle fait décoller son drone, Julie continue de penser aux enfants. Après ce qu’ils ont vécu, le retour à la vie normale n’a pas dû être facile. En effet, tout le monde n’a pas comme meilleur ami un géant qui vous donne des pouvoirs extraordinaires ! L’homme demande à Julie ce qu’elle recherche…

Après avoir fait survoler son drone, Julie remarque quelque chose et pense être sur la trace d’autres géants… Loin de là, en Corée du Nord, comme chaque matin, au lever du soleil, une ville et ses habitants se réveillent au son d’une lancinante mélodie. A Pyongyang, Moon, comme d’autres élèves, commence une longue journée de travail… La jeune fille, malgré son travail remarquable, semble un brin rebelle et le soir venu, elle sort du pensionnat, pour aller raconter des histoires à ses camarades, sur les toits. Ce soir-là, un phénomène étrange se produit, des météorites tombent du ciel ! Le nouveau cycle s’annonce plutôt bien, avec une nouvelle menace et de nouveaux géants à réveiller. En effet, la bande dessinée offre son lot de suspense, de mystère et d’action, invitant à découvrir l’origine des géants. Le dessin reste vif et plaisant, avec un trait fluide et doux, offrant un univers coloré.

Moon est le septième tome de la série Les géants, des éditions Glénat, annonçant un nouveau cycle. Un album qui invite à découvrir une nouvelle enfant, un nouveau géant et une menace cosmique terrible, pour la Terre et l’humanité.

Lien Amazon