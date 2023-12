Mon premier DJ Set – Ed. Gründ

Mon premier DJ Set est un livre sonore, de Thierry Manès, paru aux éditions Gründ, en juin 2023. Un livre captivant, qui vient compléter la collection préférée des petits, Mes premiers livres sonores, proposant ici de danser sur des musiques électro.

La première double page présente la chanson Get lucky, de Daft Punk feat Pharrell Williams, sortie en 2013. Un incontournable, qui invite à rester debout toute la nuit pour s’amuser, comme le dit Pharrell Williams. Puis, une phrase propose aux enfants de danser, également, sur cette musique planétaire ! La puce sonore est à retrouver, bien évidemment, pour pouvoir entendre les quelques notes. La deuxième double page propose de découvrir le titre Titanium de David Guetta feat Sia. Là encore, une grande illustration présente les artistes et une puce sonore est à actionner. Une phrase vient traduire les paroles de Sia, afin de mieux comprendre la chanson et son titre.

Le livre sonore propose de découvrir ou redécouvrir six titres de DJ, au travers de double page colorée. Des airs de musique électro, avec les plus grands DJ français, offrant un bel éventail de sons captivants et rythmés. L’éveil reste plaisant, et les jeunes lecteurs s’amusent à retrouver les puces sonores à actionner, pour pouvoir faire retentir les musiques ! Un texte court décrit le titre et les paroles, invitant les enfants à s’immerger un peu plus dans l’ambiance. Les illustrations colorées et dynamiques convient à un univers pétillant et joyeux. La musique électro vient donc éveiller les petits, avec cette belle sélection de titres internationaux, mais surtout français !

Mes premiers airs de DJ Set est un livre sonore qui vient compléter la collection Mes premiers livres sonores, des éditions Gründ. Un livre captivant, intéressant, qui vient éveiller les enfants aux musiques électro, à travers la découverte de six artistes français et des titres incontournables.

