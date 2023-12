Maison Colibri célèbre Noël avec de nouvelles recettes de madeleines

Durant la période des fêtes de fin d’année, nous languissons de découvrir les nouvelles recettes proposées par Maison Colibri. Et comme nous savons que vous raffolez également de leurs madeleines gourmandes reconnaissables par leur coque craquante, on s’est dit qu’on allait vous présenter le contenu de leur coffret de Noël.

Alors oui, Maison Colibri fait partie des marques qui nous animent lorsque nous vous présentons des suggestions gourmandes à l’approche de Noël. Il faut bien reconnaître que leurs madeleines ne ressemblent à aucune autre : une base à la texture moelleuse, une coque chocolatée absolument délicieuse et des mélanges de saveurs inédites, notamment grâce à leurs fourrages fruités. Son succès réside dans les recettes qu’elle propose, notamment dans l’association de saveurs. Bref, n’hésitez pas à découvrir tout cela sur leur site officiel ou en GMS, vous aurez l’embarras du choix.

Un coffret aux couleurs festives

Maison Colibri a décidé d’habiller sa collection de Noël en rouge/bordeaux cette année. Riche en détail, vous pourrez observer de superbes illustrations : houx, plusieurs colibris forcément, boules à accrocher au sapin, des feuillages en tout genre. Quant à son contenu, il est tout aussi festif, puisque le coffret de Noël comporte quatre recettes gourmandes, un délice à chaque bouchée. Et comme à chaque fois, Maison Colibri a fait en sorte de contenter tout le monde autour de parfums variés.

Le contenu du coffret

« L’irrésistible » est une madeleine marbrée au chocolat praliné accompagnée de sa coque au chocolat. « La séduisante » est plus acidulée, avec son mélange amande/cœur cerise griotte, parsemé d’éclats d’amande. « La généreuse » – notre préférée – est incroyable, avec ces morceaux concassés de noisettes qui habillent une recette au chocolat cœur caramel. Enfin, pour ceux qui raffolent de « L’authentique », pas d’inquiétude, la madeleine classique coque chocolat noire est également glissée dans le coffret. Enfin « La Diva 2023 » se fera remarquer à coup sûr avec sa coque chocolat framboise, un délice !

Sachez que vous pouvez faire personnaliser vos coffrets sur le site de Maison Colibri pour un effet garanti sous le sapin !

Des saveurs à retrouver toute l’année

Les madeleines Maison Colibri se dégustent toute l’année. Les partisans de recettes simples et authentiques seront servis : lait, amande, noisette, pur beurre, pistache, etc. Et pour ceux qui aiment être surpris par des mélanges gourmands, nous vous conseillons la nouvelle recette « praliné coque chocolat au lait » qui tellement bonne ! Spécialement conçues pour les fêtes de fin d’année, les madeleines seront également glissées dans un sachet aux couleurs de la collection de Noël. Et pour ceux qui aiment les mélanges évocateurs de Noël, nous vous conseillons de croquer dans le mélange « cœur orange coque chocolat noir », une gourmandise qui risque bien de surprendre vos hôtes.

Maison Colibri réussit à nous surprendre chaque année avec sa collection de Noël. Plus encore, nous sommes toujours épatés qu’elle propose des recettes inédites et gourmandes. Elle fait définitivement partie des meilleures madeleines sur le marché.