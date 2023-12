Les imagiers extraordinaires – DINOSAURES

Dans la collection « Les imagiers extraordinaires » publiés aux Éditions Hatier Jeunesse, nous retrouvons l’atypique « Dinosaures » par sa forme et son contenu original, visuel et sensoriel. Raconté par Madeleine Deny, les enfants vont faire la connaissance d’impressionnants dinosaures grâce aux illustrations de Clémence Dupont.

« Dinosaures » est un imagier qui porte bien son nom puisqu’il est extraordinaire par sa forme. Il a été pensé pour que les enfants puissent s’imprégner de l’ambiance générale, à des kilomètres de ce qu’ils peuvent observer au quotidien. D’ailleurs, ils pourront apprécier chaque détail, étant donné que le livre a été fait pour qu’ils puissent se retrouver nez à nez avec chaque dinosaure, grâce notamment aux formes arrondies des pages cartonnées.

Et pour chaque espèce de dinosaures – à savoir sept au total – l’auteure transmet quelques caractéristiques physiques leur permettant de les distinguer plus facilement. Ils remarqueront la crête en forme de tube pour le parasaurolophus, les pattes griffues du tyrannosaure, les plaques et épines au bout de la queue du stégosaure, ainsi que la petite taille du vélociraptor. L’auteure s’adresse directement aux lecteurs en leur demandant ce qu’ils observent précisément. Évidement, l’apprentissage des noms de chaque dinosaure ne se fera pas en un jour étant donné la complexité, mais cela n’empêche qu’ils seront ravis d’observer ces créatures impressionnantes.

Enfin, l’auteure avait quand même envie de leur réserver une petite surprise, avec en tout fin de l’imagier un petit volet à ouvrir pour faire la connaissance d’un bébé Maiasaura tout juste éclot de son œuf. Une façon astucieuse d’apporter de la douceur au tout, belle idée !

« Dinosaures » rejoint donc la collection « Les imagiers extraordinaires ». N’hésitez pas à jeter un coup d’œil aux autres livres déjà publiés : « Véhicules », « Animaux », « Créatures Fantastiques ». Construits à l’identique, ils réservent également de belles surprises, vous n’aurez qu’à choisir la thématique qui vous plaira le plus !