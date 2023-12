Méli-Mélo de mots – Éditions Hatier Jeunesse

Publié aux Éditions Hatier Jeunesse, « Méli-Mélo de mots » se démarque par son univers pop et ses illustrations débordantes. Les auteurs proposent aux enfants d’apprendre l’alphabet de façon ludique, dans le simple fait d’observer et de nommer ce qu’ils ont sous les yeux. Le tout, autour de thématiques (presque) familières, ils vont beaucoup s’amuser !

« Méli-Mélo » est un livre qui se démarque par son esthétisme dès sa couverture. Son format tout en longueur, ses illustrations atypiques et cette ambiance festive annoncent la couleur : les enfants vont apprendre tout un tas de mots oui, mais à la seule condition qu’ils s’amusent ! En effet, avec le livre illustré « Méli-Mélo », ils pourront enrichir leur vocabulaire dans le simple fait d’observer et de commenter ce qu’ils ont sous les yeux. Et c’est pour cette raison que le livre est décrit comme un grand imagier « cherche et trouve » pour « explorer les lettres de A à Z ».

Et pour ce faire, ils vont se retrouver au cœur de 6 univers déjantés ou règne une ambiance pour le moins rythmée et chaleureuse : « Dans la ville », « Les fruits et légumes du marché », « Engins et véhicules », « Dans la forêt magique », « La fanfare » et « D’étranges créatures ». Des thématiques bien différentes qui vont leur permettre de nommer ce qu’ils ont sous les yeux grâce aux lettres de l’alphabet et bien sûr aux dessins qui les accompagnent. Ils vont adorer se retrouver en immersion dans les scènes qui sont relativement riches en détails, des doubles pages amusantes à la découverte d’une narration percutante.

D’ailleurs, nous avons particulièrement aimé l’univers « D’étranges créatures » qui met bien en avant le talent de Nicolas Vallet dont l’imagination débordante nous régale du début jusqu’à la fin. Ce qui va forcément motiver les enfants à découvrir les 156 mots que contient le livre, rien que cela !

« Méli-Mélo » est un livre esthétiquement incroyable et permet un mode d’apprentissage ludique. Petit plus à la toute fin du livre, l’alphabet dans le détail qui propose aux enfants de retrouver les mots associés en rapport avec ce qu’ils ont pu observer dans les cherche et trouve.