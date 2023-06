Molton Brown – Des soins luxueux aux notes olfactives enivrantes

Molton Brown fait partie des marques que j’avais hâte de découvrir, séduite par son univers raffiné, tout en délicatesse. Chanceuse, j’ai eu le plaisir de tester un produit de la gamme Heavenly Gingerlily, à savoir le gel douche & bain aux senteurs florales absolument exquises.

Molton Brown – Une marque britannique emblématique

Depuis 1970, l’élégante marque Molton Brown prône la qualité avant tout. Elle veille à satisfaire ses clients en proposant des soins et parfums aboutis, aux senteurs concentrées et aux textures agréables. Elle n’hésite pas à utiliser les meilleurs ingrédients pour ses compositions olfactives afin qu’elles tiennent bien sur la peau. Molton Brown nous plongent dans un univers sensoriel, à la découverte de senteurs plus délicieuses les unes que les autres.

Un choix confortable de soins et parfums

Molton Brown propose de nombreux produits dans sa boutique : des crèmes pour les mains, des gels douche et bain, des parfums bien sûr, des parfums d’intérieur également, ainsi que des idées cadeaux. Le site officiel est organisé de façon à ce que l’on trouve aisément ce que l’on recherche. Chaque produit est décrit précisément, notamment les notes olfactives qui ont toute leur importance. Et on peut observer les packagings dans le détail, apprécier l’esthétisme soigné de la marque, qui par ailleurs, justifie en partie le prix onéreux des produits.

La collection Heavenly Gingerlily en édition limitée

La collection Heavenly Gingerlily m’intriguait, car je raffole de senteurs florales et épicées. Plus encore, lorsqu’il y a une petite odeur de gingembre. Bref, j’ai trouvé qu’elle était en total accord avec mes goûts. D’ailleurs, si elle vous intrigue également, voici les notes olfactives du parfum dans le détail :

Signature olfactive : hyacinthe sensuelle

Et voici les produits que l’on peut retrouver dans la gamme :

Lait pour les mains

Le gel lavant mains

Le gel douche et bain

Un coffret absolument magnifique de 3 soins pour le corps « Floral & Citrus »

Un coffret pour le soin des mains

Un lait pour le corps

Une lotion pour le corps

L’eau de parfum et l’eau de toilette

Mon avis sur le Gel douche et bain

Molton Brown nous promet un moment d’évasion avec cette senteur en édition limitée. Et je confirme ! L’odeur est aussi intense qu’elle est subtile. Sûrement cette authenticité qui caractérise la composition olfactive. Les ingrédients se mélangent à merveille. Pour le coup, j’ai eu conscience de me laver avec un produit luxueux, ne serait-ce que par son odeur réaliste et sa puissance. J’ai aimé le côté épicé du soin qui apporte ce petit quelque chose énergisant. Quant aux notes musquées, elles m’ont embarqué au cœur d’un univers plus sensoriel et relaxant.

Enfin, je suis convaincue que l’odeur plaira autant aux femmes qu’aux hommes. Et cela tombe bien, puisque la Fête des Pères approche à grands pas. N’hésitez pas à jeter un coup d’œil aux autres senteurs également, vous trouverez forcément votre bonheur.