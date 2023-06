Hawkmoon – La bataille de Kamarg

La bataille de Kamarg est le deuxième tome de la série fantastique Hawkmoon, des éditions Glénat, paru en mai 2023. Une bande dessinée de Jérôme Le Gris et Benoît Dellac, qui est une adaptation de la saga de fantasy de Michael Moorcock, qui offre un univers sombre, empreint de science primitive et de magie.

86ème année de l’Aigle, à la cité d’Aigues-Mortes, duché de Kamarg, le duc Dorian Hawkmoon se retrouve à genoux et ligoté, devant le comte Airain. Le lieutenant Von Villach explique que le voyageur a franchi les tours sentinelles et qu’il se dirigeait vers la ville, à cheval. Le comte s’interroge quant au fait qu’il soit arrivé à passer… Le lieutenant répond qu’il allait seul, sans armes. Aussi, les veilleurs des tours ne se sont pas inquiétés, mais ont prévenu le lieutenant et ont laissé passer le voyageur. Von Villach l’a donc intercepté, avec ses hommes, un peu avant les remparts, pour l’interroger. Le voyageur prétend être le duc de Köln et demande la protection du comte. Débute alors un enchainement de questions, afin que le comte Airain puisse savoir s’il s’agit bien du duc ou pas…

Ce second tome est intéressant, avec une nouvelle dynamique et des personnages qui prennent place. Ainsi, Dorian, victime d’une expérimentation, va en Kamarg pour la mission qui lui a été confiée par le baron Meliadus. Mais le plan machiavélique va échouer, car le mage de Kamarg, va dérouter, pour quelque temps, le pouvoir du joyau noir. Dorian va devoir trouver une autre solution pour se défaire de la pierre noire, avant de retomber sous son influence. Mais il ne compte pas partir sans se battre, pour sauver la Kamarg… La bande dessinée est bien rythmée, très immersive et plaisante à lire. La magie se révèle toujours plus, un long périple semble attendre Dorian, tandis qu’un nouvel affrontement est déjà en train de se produire. Combats épiques, brève romance, duel entre ennemis, magie et science s’entremêlent assez bien dans ce nouvel album. Le dessin reste puissant et plaisant à découvrir.

La bataille de Kamarg est le deuxième tome de la série fantastique Hawkmoon, des éditions Glénat. Une adaptation réussie, qui mélange un peu les genres, offrant un récit captivant, bien défini et rythmé, entre récit de guerre, fantastique, romance, ainsi qu’un côté sombre.

