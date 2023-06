L’affaire Amityville: Le meurtre de la famille DeFeo

“L’affaire Amityville, meurtre de la famille DeFeo”, le livre publié par les éditions Okno retrace l’un des épisodes les plus tragiques et notoires de l’histoire du crime aux États-Unis.

Le 13 novembre 1974, la tranquillité de la petite ville d’Amityville, située au sud de Long Island à New York, est brisée par la découverte de six membres de la famille DeFeo, brutalement assassinés dans leur demeure du 112 Ocean Avenue. Le suspect principal est le fils aîné, Ronald DeFeo Jr., également connu sous le nom de “Butch”.

Ce livre, contrairement au célèbre “Amityville, la maison du diable” de Jay Anson, ne traite pas des événements avec une approche surnaturelle. Au lieu de cela, l’auteur Ric Osuna, dont l’enquête est présentée pour la première fois en France, propose une autre interprétation : il examine l’affaire comme une simple affaire criminelle, où le mal est purement humain.

L’ouvrage d’Osuna est le fruit de plus de trois ans de recherches approfondies sur le massacre d’Amityville. Son objectif n’est pas de frapper par la terreur mais de dévoiler une vérité troublante, loin des mythes et des légendes qui ont entouré cette affaire.

Au-delà de la légende : L’affaire Amityville et le meurtre de la famille DeFeo revisité

L’aspect le plus impressionnant du livre est sans doute les photographies d’archives de la scène du crime. Celles-ci offrent une illustration visuelle poignante du tragique événement, renforçant la réalité dérangeante derrière la légende d’Amityville.

Au-delà de son exploration rigoureuse des faits, “L’affaire Amityville, meurtre de la famille DeFeo” soulève également des questions plus larges sur la façon dont la société traite et interprète les événements traumatiques. En remettant en question la vision surnaturelle largement acceptée, l’ouvrage d’Osuna incite à une réflexion plus profonde sur notre tendance à mythologiser les tragédies, à chercher des explications extraordinaires là où se trouve le mal ordinaire. En mettant en lumière la vérité troublante et désarmante de l’affaire DeFeo, Osuna nous invite à regarder en face la réalité de la capacité humaine à commettre l’inimaginable. Dans un monde fasciné par le paranormal, ce livre offre une perspective rafraîchissante, quoique déconcertante, sur un crime qui a captivé l’Amérique et le monde.

“L’affaire Amityville, meurtre de la famille DeFeo” est un travail minutieux, détaillé et incroyablement réfléchi sur un épisode sombre de l’histoire criminelle américaine. Il est un rappel que, parfois, le vrai mal n’a pas besoin de forces surnaturelles pour exister ; il peut résider dans l’âme humaine elle-même. Pour ceux qui cherchent à comprendre la vérité derrière le mythe d’Amityville, ce livre est un incontournable.

Shoppez votre exemplaire sur Amazon >>