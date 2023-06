Studios Ghibli – Le livret de crochet

La collection Le livre de crochet, des éditions 404, se complète avec le titre Studios Ghibli, paru en mai 2023. Un livre non officiel, qui propose de plonger au cœur des célèbres films des studios Ghibli. Ainsi, 10 modèles originaux et fabuleux sont à crocheter.

C’est avec une introduction que débute l’ouvrage, qui transporte dans un univers fantastique, peuplé de créatures fabuleuses. Depuis sa création, en 1985, les studios Ghibli n’ont cessé de réaliser de superbes films d’animation. Ainsi, le livre propose de créer et rencontrer quelques-uns de ces formidables personnages… Dix modèles originaux sont à retrouver, pour permettre de reproduire ces créatures les plus emblématiques des films d’animation. Un à propos et un tableau, avec les abréviations, permettront de mieux se retrouver. Ensuite les outils et matériaux nécessaires restent à découvrir. Les techniques de base du crochet trouvent également leur place, avant de retrouver les dix modèles originaux suggérés.

Le livre, assez bien détaillé, permet réaliser de superbes créatures des studios Ghibli. Après des informations autour du crochet, pour réaliser correctement les différents nœuds, mailles, augmentations et diminutions, on retrouve les différents modèles, à commencer par le Grand Totoro. A chaque modèle, sont notifiées les fournitures et les instructions, pour la réalisation. Tout est très bien détaillé, avec les différentes parties, à assembler par la suite, les différents tours à faire, et des pas à pas photographiés. Plusieurs Totoros sont à retrouver, comme une Noiraude, Kiki la petite sorcière, Jiji, un Sans-Visage, la Princesse Mononoké, un Kodama… L’ouvrage est aussi plaisant que les projets à réaliser, en pas à pas clair et détaillé.

Studios Ghibli est un nouveau livre non officiel de la collection Le livre de crochet, des éditions 404. Un ouvrage complet et bien construit, qui propose de réaliser, en crochet, une dizaine de modèles, créatures et héros inspirés des plus beaux films d’Hayao Miyazaki.

