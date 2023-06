The gamer est une nouvelle série fantasy, de la collection KBooks, des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome, de Sang-Young Seong et Sang-A paru en mai 2023. L’histoire de Ji-Han, lycéen ordinaire qui va acquérir un pouvoir surprenant, la capacité de percevoir le monde, comme dans un jeu vidéo.

Dans la classe Ji-Han rêvasse. Il pense que ce serait génial si la vie était un jeu vidéo. Le lycéen aimerait bien voir les niveaux de chacun au-dessus des têtes et consulter ses points d’expérience lui-même. Mais si quelqu’un lui demandait si c’est vraiment bien, il répondrait non. Il est bientôt interpelé par Shin Sun-Il, son ami d’enfance qui lui demande à quoi il pense. Son ami aurait appris et maîtrisé le taekkyeon, en même temps que le taekwondo. Il aurait également remporté une médaille d’or aux compétitions lycéennes. Grâce à cela, Shin Sun-Il aura les portes grandes ouvertes pour l’université, avec l’admission spéciale pour les élèves talentueux. De plus, il a aussi une chose au-dessus de la tête qui annonce qu’il est le successeur du chunbumoon. Ju-Han a une vie pathétique, pourtant il a la capacité étrange de s’appeler The gamer.

Le récit revient alors sur le jour où Ju-Han a acquis son étrange pouvoir, lors d’une nouvelle quête, dans un jeu vidéo. C’est comme, également, si un nouveau monde s’ouvrait à lui, avec des quêtes, mais aussi des combats, des créatures, des rencontres… Ce premier tome, assez dense, mais plutôt bien découpé, en plusieurs chapitres, permet de rentrer rapidement dans le vif. En effet, la bande dessinée est rythmée, pleine de rebondissements et d’action. Il y a aussi un peu d’humour, avec ce garçon parfois un peu perdu, mais qui finit par s’en sortir et va apprendre à maîtriser son nouveau pouvoir. Bien évidemment des questions restent en suspens, pour le plus grand plaisir des lecteurs. Le dessin est tout aussi vif et fluide, offrant un bel univers graphique à découvrir.

The gamer est une nouvelle série de la collection KBooks, des éditions Delcourt, qui commence avec ce premier tome. Une intrigue maîtrisée, qui invite à suivre un jeune lycéen ordinaire, qui va se voir doter d’un étrange pouvoir. Il perçoit le monde qui l’entoure comme un jeu vidéo…

