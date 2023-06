Nos films de toujours – Ed. Larousse

Nos films de toujours est un album mémoire de cinéma, par l’équipe de Monsieur Cinéma, paru aux éditions Larousse, en avril 2023. Un bel ouvrage de près de 400 pages, qui vient présenter plus de 360 films qui constituent une mémoire cinématographique idéale, répondant à plusieurs envies et humeurs.

Le livre débute avec un prologue de Monsieur Cinéma. Il revient plus ou moins sur l’histoire du cinéma et des spectateurs. Une introduction fait suite, pour présenter l’ouvrage, le cinéma, le choix restreint, l’approche… Le sommaire détaillé présente par genre, la liste des films choisis. C’est par les films d’amour que commence la découverte de ces films de toujours, les présentant par ordre chronologique. Ainsi, le premier film suggéré est Le quai des brumes, de Marcel Carné, avec Jean Gabin et Michèle Morgan. Une œuvre en noir et blanc, qui présente Jean, un déserteur, qui s’éprend de Nelly, jeune orpheline…

A chaque page un nouveau film est à découvrir, offrant une immersion, selon les envies et l’humeur, dans différents genres. Succès critiques et chefs d’œuvre au sommet du box-office et grands classiques se côtoient dans ce bel ouvrage riche et plaisant à lire. Pour chacune des œuvres présentées, l’histoire, le contexte, des anecdotes, des photographies, permettent de s’immerger, de comprendre les à-côtés… Les années, le réalisateur, les acteurs et actrices, sont également listés. Des encadrés reviennent sur certains ou certaines d’entre eux ou elles, iconiques et magistraux. On les retrouve dans plusieurs films présentés ici. Des plus vieilles pellicules aux œuvres d’aujourd’hui, le livre revient réellement sur l’histoire du cinéma, en quelque sorte, constituant ainsi une mémoire idéale.

Nos films de toujours est un bel ouvrage, un guide pratique et fort intéressant, paru aux éditions Larousse. Un livre qui vient présenter plus de 360 films. Une mémoire cinématographique idéale, qui répond à toutes les envies et humeurs, entre amours, guerre, western, famille, monstres, musique…

