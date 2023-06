Explosion de saveurs et de vitalité avec le nouveau jus Joker!

Rien de mieux qu’une dose de Joker pour booster votre journée! Joker, le maître incontesté du jus de fruits, vous présente sa dernière innovation de la gamme “Les Bien Faits” – le Vitalité aux cranberry, pomme et raisin. Lancée en 2021, cette gamme, 100% naturelle sans sucre ajouté, a révolutionné l’expérience du petit-déjeuner.

Aujourd’hui, Joker pousse les limites avec l’irrésistible Vitalité – un mélange tonique de cranberry, super fruit aux nombreux bienfaits, pomme et raisin. Ce trio aux saveurs complémentaires est boosté avec de la vitamine B12 pour contrer la fatigue et vous faire démarrer la journée en trombe!

La cranberry, avec sa petite acidité, fait danser les papilles. La douceur et la suavité de la pomme et du raisin contrebalancent habilement cette sensation. Une véritable symphonie gustative qui vous donne l’impression de mordre dans un fruit frais à chaque gorgée!

De la Vitalité en bouteille avec Joker !

Mais ce n’est pas tout! Les vitamines B6, B9 et B12 présentes à foison viennent épauler la B12 pour combattre la fatigue. Un cocktail de vitalité, savoureux et équilibré, qui vous permet de bien commencer la journée, mais aussi de la terminer en beauté!

Cette nouvelle création de Joker ravit les amateurs de fruits et de bien-être. Avec sa recette réfléchie et soigneusement élaborée, Joker continue d’innover en apportant sur le marché des jus de fruits qui ne sont pas seulement délectables, mais aussi parfaitement en phase avec la recherche d’un mode de vie sain. Le jus Vitalité est une invitation à satisfaire sa soif avec délice tout en faisant du bien à son corps.

Alors, laissez-vous tenter par le nouveau Vitalité de Joker, un jus qui se démarque par son goût unique et son profil nutritionnel incomparable. Faites-vous plaisir en savourant l’acidité de la cranberry, la douceur de la pomme et du raisin, tout en bénéficiant de la boost d’énergie que vous apportent les vitamines B. Joker Vitalité n’est pas seulement un jus, c’est une véritable explosion de saveurs, une évasion dans un verre, qui vous fera commencer chaque journée avec une note positive et dynamique !