John Butler sera au Théâtre de Verdure de Nice mercredi 28 juin

Mercredi 28 juin, la tournée mondiale de John Butler fera étape à Nice, au Théâtre de Verdure.

Butler, le musicien indépendant le plus récompensé d’Australie, a publié son septième album studio Home en 2018, qui explore un nouveau territoire sonore, élargit l’instrumentation et expérimente de nouveaux genres tout en conservant l’essentiel du son qui lui est propre.

Cette sortie a été rapidement suivie par une vaste tournée mondiale au cours de laquelle il a donné plus de cent cinquante concerts à travers le monde, le plus souvent à guichets fermés. Il a notamment participé à de grandes manifestations et à des festivals comme Solidays ou les Eurockéennes de Belfort…

Le public niçois aura la chance d’entendre John Butler dans un cadre plus intime. Le 21 avril dernier, le chanteur australien a sorti un nouvel album, Live in Paris, qui grave dans le marbre la dernière virée du chanteur dans la capitale française. Au théâtre de verdure, il interprètera des versions intenses et franches des chansons de son dernier disque ainsi que les morceaux favoris des fans.

John Butler, mercredi 28 juin 2023 à 20h00 au Théâtre de Verdure, Jardin Albert 1er – 1 Promenade des Anglais 06000 Nice

+ première partie // Ouverture des portes: 19h

Tarifs (frais de loc. inclus), placement debout libre: Normal: 39€ – Réduit *: 35€ – PMR ** et accompagnateurs: 35€.

*Tarif réduit : adhérents Fnac + bénéficiaires des minimas sociaux, demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif valide sur place et dans la limite des quotas disponibles.