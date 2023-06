Elmer, héros de David McKee, revient dans un album un peu spécial, accompagnant les jeunes lecteurs dans la découverte des nombres. Cherche et trouve les nombres est paru aux éditions Kaléidoscope, en juin 2023, invitant les enfants à s’amuser et à apprendre à compter avec Elmer.

Dès la couverture, les enfants sont invités à retrouver les trois bananes d’un singe. Il faut aussi compter deux oiseaux verts, et de repérer un oiseau arc-en-ciel. A l’intérieur, une phrase informe que toutes les solutions sont à retrouver à la fin du livre. En attendant, la première double page offre autant de détails, que la couverture. Des animaux demandent aux enfants de retrouver certains éléments. Puis, la deuxième double page présente le nombre un, avec tout plein d’éléphants. Il y a donc, sur cette double page, un bébé éléphant à retrouver, un éléphant qui s’est emmêlé la trompe, un Elmer, un éléphant endormi, un nounours gris et un oiseau qui porte le numéro 1.

Ainsi de suite, à chaque double page, les jeunes lecteurs vont découvrir les nombres de un à dix, sauf pour le huit et neuf. Ils vont avoir des éléments et animaux à retrouver à chaque double page, ou page, selon les numéros à découvrir. Elmer, le héros, est à retrouver à chaque fois, mais les éléments, ou plutôt animaux changent. Des univers variés, plaisants, colorés et détaillés, invitant les enfants à observer, pour retrouver les éléments demandés. Un livre-jeu qui présente de grandes scènes, au graphisme simple et agréable. Il y a plein de détails, dans lesquels se cachent des étoiles, des nounours, des oiseaux, des abeilles, des fleurs…

Elmer – Cherche et trouve les nombres est un grand et bel album des éditions Kaléidoscope. Un livre-jeu qui invite les enfants à jouer avec leur héros, à chercher, trouver et apprendre à compter. Un jeu d’observation ludique et attrayant, qui offre un bel univers coloré à découvrir.

Lien Amazon