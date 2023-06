La 62e édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo aura lieu du 16 au 20 juin

Du 16 au 20 juin se tiendra la 62e édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo. Un rendez-vous très attendu par les le public qui va pouvoir aller à la rencontre de très nombreuses stars de la télévision et découvrir en avant-première des séries qui seront diffusées dans les prochains mois.

Des rencontres avec des acteurs de séries françaises

Comme lors des éditions précédentes, le Festival a prévu des rencontres avec des comédiens des séries quotidiennes à succès de TF1 et de France 2. Sont ainsi attendus Frédéric Diefenthal (Antoine Myriel), Benjamin Douba-Paris (Solal), Catherine Davydzenka (Hortense) ou encore Lou Ladegaillerie (Vic) pour “Ici tout commence” et Emma Colberti (Eve), Fabrice Deville (Florent), Mélanie Maudran (Claire) et Moïse Santamaria (Manu) pour “Un si grand soleil”.

Le public pourra également rencontrer plusieurs acteurs de la série “Lycée Toulouse-Lautrec” ainsi qu’une partie de l’équipe de “En famille”, notamment Gérémy Crédeville, Jeanne Savary et Marie Vincent.

Julia de Nunez recevra la Nymphe d’Or du meilleur espoir international

Lors de la cérémonie d’ouverture, la comédienne française Julia de Nunez qui vient d’incarner Brigitte Bardot dans la série de France 2, recevra la Nymphe d’Or du meilleur espoir international. Un prix amplement justifié puisqu’il récompense un talent émergent et prometteur. L’année dernière, il avait été décerné à Théo Christine qui avait interprété Joey Starr dans le film “Suprêmes” d’Audrey Estourgo.

De nombreuses stars américaines attendues

Cette année encore, le public va être comblé puisque de nombreuses stars américaines feront le déplacement en Principauté. Ainsi, le mythique feuilleton de TF1 “Les Feux de l’Amour” fêtera en grandes pompes ses cinquante ans en présence de Melody Thomas Scott, Amelia Heinle, Bryton James et Christel Khalil. Patrick Duffy sera accompagné d’autres comédiens de “Amour, Gloire et Beauté”. Dylan McDermott ainsi que d’autres stars des séries de Dick Wolf fouleront le tapis rouge. James Lafferty, star des “Frères Scott” dévoilera sa nouvelle série “Everyone is doing great” tandis que Josh Duhamel présentera “Buddy Games : Spring Awakening”. Quant aux fans (ils sont très nombreux) de “La petite maison dans la prairie”, ils seront ravis de rencontrer Melissa Gilbert.

Le Festival débutera vendredi 16 juin avec la projection du premier épisode de “Shelter” de Harlan Coben, en présence célèbre auteur mais aussi d’Allen MacDonald, producteur exécutif/co-réalisateur et des acteurs Jaden Michael et Constance Zimmer.

Pour plus de renseignements sur le festival : www.tvfestival.com