Pulpe de vie – Des soins vitaminés pour Noël

Pulpe de vie est une marque française, de cosmétiques bio « anti-gaspi », fabriqués à partir de fruits et légumes bio invendus. Des soins efficaces, aux formules vitaminées, composées à plus de 97,5% d’ingrédients d’origine naturelle et 100% made in France, à s’offrir ou à offrir.

C’est en 2009, par Julie Ducret, que la marque du sud de la France, Pulpe de vie, est fondée. On y propose des cosmétiques bio et anti-gaspi, car fabriqués à partir de fruits et légumes bio invendus de producteurs français. A cette base sont ajoutés des principes actifs cosmétiques, tels que l’acide hyaluronique, des huiles végétales précieuses, des prébiotiques… Les soins cosmétiques offrent des formules vitaminées, sensorielles et gourmandes. Ils sont composés à plus de 97,5% d’ingrédients d’origine naturelle et surtout fabriqués en France, présentés dans des packagings éco-responsables.

Parmi les soins pour le visage, le corps, les cheveux, ou encore les dents, France Net Infos a choisi le coffret 3 masques en tissu bio. Une petite boîte colorée recyclable, qui présente trois masques bio, pour hydrater, apaiser, illuminer et purifier, la peau du visage. Le premier masque éclat visage, au pamplemousse bio, qui hydrate, illumine et booste le teint. Le deuxième masque hydratant visage à la pêche blanche, propose d’hydrater, de repulper et de régénérer la peau du visage. Enfin, le troisième masque purifiant visage à la tomate, hydrate, purifie et resserre les pores de la peau du visage.

Des soins express, faciles d’utilisation et sains, qui invitent à illuminer son visage avant les fêtes, pour rayonner le soir du réveillon ! Les formules différentes mêlent différents fruits et légumes. Elles offrent le meilleur et améliorent le grain de peau, lisser les ridules, hydrater et protéger la peau. Les explications sur les sachets recyclables sont claires, pour appliquer facilement et efficacement les masques du coffret. Dix à quinze minutes sont nécessaires pour être efficace. Il faudra sceller le tout avec une crème hydratante. Les soins sont délicats, efficaces, plaisants et bienfaisants, envoûtants, aussi, avec leurs parfums…

Pulpe de vie est une marque de cosmétiques bio et anti gaspi française, qui propose des soins pour tout le corps. Des cosmétiques aux formules surprenantes, douces, bienfaisantes et efficaces, comme les masques de visage, à retrouver dans un coffret. Une boîte idéale à s’offrir avant les fêtes, pour un teint parfait, ou à retrouver au pied du sapin de Noël !

