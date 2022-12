A Nice le chocolatier Pascal LAC dévoile sa collection de Noël

Après ses Calendriers de l’Avent, le chocolatier Pascal Lac, bien connu des Niçois et des azuréens vient de dévoiler un nouveau chapitre de sa collection de Noël. Une farandole de délicates gourmandises qui orneront les tables pour les fêtes de fin d’année.

La Maison LAC donne une touche de modernité à ses grands classiques toujours aussi délicieux et savoureux. Les amateurs pourront donc retrouver les traditionnelles bûches qui brillent au sein des vitrines des pâtisseries LAC depuis plusieurs années. Au menu : la PERLE, la MARRON, l’ANDOA, la DÉSIR, la CRAQUELIN ou encore les VACHERINS proposés aux parfums marrons, mandarine, framboise ou chocolat. Cette collection 2022 fait entrer 3 nouvelles créations : La bûche GOA : biscuit soufflé accompagné de sa mousse vanille de Madagascar et de ses onctueuses mangues poêlées vanillées à la passion. La bûche CARACHOC : biscuit chocolat sans farine sur son croustillant aux éclats de fèves de cacao, mousse chocolat noir, caramel fondant et finition crumble cacao. La COURONNE : sablé gianduja reconstitué, pommes rôties caramel et mousse au chocolat noir.

Passionné du chocolat, Pascal Lac a également imaginé des douceurs à croquer et à dévorer sans modération. Le traditionnel Sapin Mendiant se décline en version chocolat noir Caraïbes 66% ou chocolat au lait 40%. Nouveauté 2022 : Le ROND POINT DES PISTES, une forêt de sapins en chocolat noir caraïbes 66% sur son socle de riz soufflé croustillant au chocolat au lait et ses bûchettes gianduja.

La Collection de Noël est à découvrir à partir du 23 décembre 2022. Bûches : 42€ / Couronne : 45€ / Vacherins : 48€ – taille unique, 8 personnes. Sapin Mendiant (2 tailles différentes) : 40€ – 70€ / Rond Point Des Pistes : 39€.

La Maison LAC compte désormais 5 boutiques situées à Nice (Barla, Vieux Nice, Gioffredo), au Centre Commercial Cap 3000 et à la Trinité. Cette dernière est attenante au laboratoire de production et possède une salle de cours pour organiser des ateliers chocolatés.