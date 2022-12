Dingo Quichotte – Ed. Glénat

Dingo Quichotte est un album surprenant et moderne de Fausto Vitaliano et Claudio Sciarrone, paru aux éditions Glénat, en novembre 2022. Une bande dessinée qui revisite une œuvre majeure de la littérature, avec deux héros phares, pour une aventure rocambolesque entre réalité et imaginaire.

Le narrateur explique qu’un homme exceptionnel a un jour dit : «si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire ! ». Il poursuit en affirmant qu’après avoir lu cette histoire, certains lecteurs se demanderont : « comment pouvons-nous différencier la réalité de cette chose que l’on appelle l’imagination ? » L’histoire débute à Ciudad de Esmeralda, avec un groupe de touristes qui visitent à la ville. La guide présente la statue du fondateur de la ville, le Conquistador Francisco de Ayras Buenas. La bibliothèque nationale, avec sa collection de livres très anciens est présentée, tout comme le zoo, avec neuf espèces de singes différents. La cité possède également un parc d’attractions, une ferme d’éoliennes et un fascinant cimetière des trains. En passant devant une boutique, des visiteurs s’interrogent. La guide présente donc Historias et Historietas, premier magasin de bandes dessinées du pays !

C’est Dingo et Mickey qui tiennent cette formidable boutique. Alors que Mickey plonge dans différents récits, dingo lui préfère les livres de comptes. L’imaginaire ne le touche pas et semble l’ennuyer, au grand désarroi de son ami. Alors, le jour où il met le nez dans une bande dessinée, puis, après un coup sur la tête, se prend pour un chevalier, tout bascule ! Réalité et imaginaire s’entremêlent et Mickey doit suivre Dingo, pour éviter les bêtises et qu’il ne se fasse mal. Une grande aventure attend donc les deux personnages, dans laquelle l’imaginaire ne semble pas si loin que cela de la réalité. Des combats épiques et des situations cocasses offrent une lecture plaisant de cette bande dessinée. Une relecture moderne et plaisante du roman classique de Miguel de Cervantes, qui ravira les jeunes lecteurs. Le dessin est tout aussi agréable, avec des personnages expressifs et un bel univers coloré.

Dingo Quichotte est un bel album, des éditions Glénat, qui vient revisiter le roman classique de Miguel de Cervantes. Une adaptation moderne et amusante, dans laquelle on retrouve avec plaisir dingo et Mickey pour une nouvelle aventure, entre réalité et imaginaire.

