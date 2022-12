Le casino mystake est-il fiable ? – revue 2023

Mystake fait partie des casinos virtuels les plus populaires du moment. Proposant une multitude de choix en matière de jeux de casino en ligne, la plateforme dispose de sa propre interface et rassemble de nombreux atouts pour séduire plus d’un utilisateur. Mais est-ce que c’est une plateforme fiable ?

Mystake arnaque ou pas

Pour les fans de jeux de casino en ligne, Mystake propose un vaste choix. Créé en 2019, il fait actuellement partie des casinos en ligne qui attirent le plus de joueurs. Pour améliorer sa disponibilité, sur sa plateforme web, mystake avis met à la disposition des utilisateurs de miroirs officiels afin d’empêcher le ralentissement du réseau, mais également pour les écarter des arnaques. Ainsi, le casino en ligne propose une ergonomie sécurisée et sûre aux joueurs, mais également d’innombrables promotions et bonus. Où que vous soyez, vous pouvez également accéder au site depuis votre Smartphone ou votre tablette.

Mini-jeux populaires Mystake

Sur Mystake, vous découvrirez les jeux de casino en ligne les plus populaires.

– Jeu de poulet

L’objectif du Jeu de poulet est de prévoir plus de poulet et d’éviter les os. La difficulté de jeu dépend du nombre d’os que vous choisissez pour le tour. Mais plus c’est difficile, plus vous pourrez gagner plus. La plus petite est 0,2, et le gain maximal est 10 000.

– Jeu Dino

Le jeu Dino est l’un des grands classiques sur Mystake. C’est un jeu très distrayant et les possibilités de gagner découlent entièrement du hasard et de votre choix d’encaisser. La mise minimale est 0.2 et le gain le plus élevé est 10 000.

– Le jeu icefield

Icefield permet aux parieurs de choisir l’étendue du champ qui délimite les fortunes et les profits probables. Ainsi, tout est ajusté à l’utilisateur et à ses envies. La plus petite mise est 0.2 et le gain le plus élevé est 10 000.

– Le jeu Plinko

Inspiré de The Price is Right, Plinko est très célèbre en raison de son côté divertissant et à la mode. La plus petite mise est 0.1 et le gain maximal est 10 000.

Comment déposer sur Mystake

Plusieurs moyens sont à votre disposition pour déposer sur Mystake :

• Visa/Mastercard,

• Crypto-monnaie,

• Portefeuille électronique comme Skrill, Neosurf ou encore Neteller

Comment retirer sur mystake en France ?

Pour faire un retrait sur Mystake à partir de la France, vous pouvez le faire par virement bancaire grâce à SEPA et cryptomonnaie. Votre fonds sera versé dans votre compte sous 3 jours après la vérification du compte. Vous pouvez retirer jusqu’à 15 000 euros par mois.

Vérification du compte Mystake

Pour faire vérifier votre compte, vous devez fournir :

• Une pièce d’identité,

• Un certificat de résidence,

• Une preuve de carte de crédit ou carte de débit,

Comment se connecte-t-on à Mystake depuis la France ?

Si vous n’arrivez pas à vous connecter sur la plateforme depuis la France, vous pouvez utiliser l’un des moyens suivants :

• Passer par un service VPN

• Utiliser l’un des miroirs proposés sur fr.mystakemirror.com