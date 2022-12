Vivre Vert – Une offre végétale et gourmande

Vivre Vert est un mouvement qui ouvre les champs des possibles et plaisirs alimentaires et écologiques. Un projet français qui veut contribuer à donner du sens à la transition alimentaire et à l’écologie, à travers des produits au rayon fromage, au rayon yaourt et au rayon crème.

Vivre Vert est un mouvement, né en avril 2021, de la volonté d’une petite équipe entrepreneuriale dédiée au végétal, au sein du groupe Savencia. Ainsi plusieurs recettes fonctionnelles et gourmandes ont pu voir le jour, pour aider et proposer une transition alimentaire. Une vision du monde, plus en harmonie et dans l’air du temps, qui propose donc des produits végétaux. Parmi les quelques produits vegan suggérés, pour changer notre monde et notre mode alimentaire, il y a le râpé fruité et les tranches fruitées.

Le râpé fruité est surprenant. La texture est agréable, c’est fondant, appréciable. Un petit goût fruité, pour ce produit à base d’huile de coco, d’eau, d’amidons, de fécules et de fibres, entre autres. Il saura trouver sa place dans les gratins, quiches, ou sur les pâtes et les pizzas, offrant du fondant et des plats plus savoureux. Ce râpé gratine assez facilement, sous le grill, apportant un petit plus aux plats au four

Les tranches fuitées sont, elles aussi, surprenantes, de par leur texture et leur saveur. Elaborées à base d’huile de coco, les tranches fruitées sont faites d’eau, d’amidons modifiés, de fécule de pomme de terre, de maltodextrine, sel, arôme naturel, acidifiant, colorant… Les tranches végétales sont souples, savoureuses et fondantes. Elles trouveront leur place, avec leur saveur fruitée, dans les plats 100% végétaux, les entrées, les salades, les sandwichs…

Vivre Vert est un projet, une inspiration, un soutien aux transitions alimentaire et écologique. La marque propose une offre 100% végétale, vegan, gourmande et accessible, pour satisfaire le plus grand nombre, les gourmands soucieux des plaisirs alimentaires et écologiques.

