Speedy Ants – Un jeu distribué par Atalia

Speedy Ants est un jeu d’observation et de rapidité, édité par Huch ! et distribué par Atalia. Un jeu de cartes où il va falloir bâtir sa fourmilière, en piochant des cartes fourmi et surtout compter rapidement pour être le premier ou la première à trouver le bon nombre !

Le jeu de cartes se présente dans une petite boîte carrée, qui se compose de 39 cartes fourmilière et 35 cartes fourmi, ainsi que la règle du jeu. Un jeu pour les enfants à partir de 7 ans, qui se joue de 2 à 6 joueurs, pour une durée de 20 minutes environ. Le but du jeu est simple. Il faut rassembler 7 cartes fourmi de toutes les couleurs différentes ou 5 cartes fourmi de la même couleur.

La mise en place est simple. Il faudra mélanger les cartes fourmilière et les placer sur la table de manière à ce que tous les joueurs puissent voir les valeurs. L’ensemble de cartes sur la table sera appelé fourmilière. Les cartes fourmis sont à mélanger et à déposer sur le côté, face cachée, ce sera la pioche. Le premier joueur révèle la première carte fourmi. Il faut faire attention à sa valeur et à sa couleur. Le premier joueur à attraper la bonne carte dans la fourmilière la remporte. Pour cela, il faut qu’elle ait la même valeur. Si d’autres cartes fourmi ont été, avant ce tour, mises devant les joueurs, elles doivent être aussi comptabilisées. C’est assez difficile à expliquer, mais le principe reste simple et clair, une fois la partie lancée. Plus il va y avoir de joueurs, plus il va falloir observer et compter !

Speedy Ants est un jeu Hush !, distribué par Atalia, qui demande de la rapidité et de l’observation. Un jeu amusant, qui demande aux enfants d’observer, de détailler et de calculer, pour pouvoir prendre la bonne carte, dans la fourmilière et gagner la partie ! Une petite boîte à retrouver au pied du sapin de Noël…

