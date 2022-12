Les animaux de la banquise – Mon livre sonore à toucher

La collection Mon livre sonore à toucher, des éditions Usborne, se complète avec le titre Les animaux de la banquise, paru en octobre 2022. Un bel ouvrage de Sam Taplin et Federica Iossa, qui invite les jeunes lecteurs à découvrir et écouter les animaux de la banquise à travers de superbes illustrations.

Dès la couverture les enfants sont invités à toucher, observer, les creux, pour y passer leurs petits doigts et actionner une puce sonore. Des bruits, des cris retentissent, interpellant les tout-petits. La première double page présente une grande illustration représentant les eaux glaciales de l’océan Arctique. Une famille d’orques saute dans les vagues, aux côtés d’autres animaux. Sur la glace, des macareux crient. Certains s’envolent, tandis que d’autres marchent sur la banquise. Deux puces sonores sont à retrouver et à actionner, sur cette première double page passionnante et immersive.

Ainsi de suite, à chaque double page, les jeunes lecteurs sont invités à découvrir et observer de belles et grandes illustrations. Le monde de la banquise et de l’Arctique sont à découvrir, à travers quelques phrases courtes et des puces sonores à actionner. Sur la neige ou dans les eaux, les enfants vont trouver des animaux incroyables, comme des orques, un renard polaire, des narvals, un bœuf musqué… Le texte est court présentant brièvement la scène et les animaux, un peu comme un imagier. En effet, les enfants vont pouvoir associer un mot à un animal, enrichir leur vocabulaire. Ils seront également ravis de trouver les puces sonores et les activer. Les bruits et cris vont surprendre et animer le charmant livre. Enfin, des trous et des creux invitent les enfants à toucher, tourner les pages et découvrir. Le dessin est superbe, avec un trait rond, doux et fluide, un univers coloré et adorable.

Les animaux de la banquise est un nouvel album de la collection Mon livre sonore à toucher, des éditions Usborne. Un beau livre, pour les enfants, qui vont découvrir de manière attrayante, les animaux de la banquise, sur la glace et dans les eaux, ainsi que leurs cris.

