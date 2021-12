Frank Lee – L’après-Alcatraz est une biographie romancée et imaginaire, d’un artiste de l’évasion, d’Hasteda et Ludovic Chesnot, parue aux éditions Ankama, en novembre 2021. Une bande dessinée surprenante, captivante qui revient sur l’évasion de trois hommes de la prison d’Alcatraz, et de leur fuite…

Tout le monde a une histoire à raconter. La sienne commence là où elle aurait pu s’arrêter aussi… A San Francisco, en Californie, Alcatraz est un bout de rocher. Sur cette île, un ancien fort militaire est devenu une prison fédérale et fait l’objet d’un véritable culte touristique. En effet, chaque jour, cinq mille visiteurs traversent la baie pour s’enfermer dans ce muséum carcéral. Autrefois, il y avait là-bas mille cinq cent quarante-cinq gars, comme lui, qui rêvaient de s’en échapper. De 1933 à 1963, la prison avait des règles strictes, et les évasions réputées impossibles. Les hommes qui tentaient de traverser les deux kilomètres qui séparent l’île du continent n’étaient plus que des matricules ! Jusqu’au 12 juin 1962, toutes les tentatives d’évasion s’étaient soldées par un échec. Mais pourtant, ce jour-là, le directeur Blackwell débarque, avec trois prisonniers en moins…

Le récit est dense, mais très bien découpé et captivant, qui présente la cavale et la vie d’après l’évasion de Frank Lee. Une biographie romancée et imaginaire d’un évadé peu ordinaire, adepte du braquage et au quotient intellectuel supérieur à la normale. Aussi, après ce fait incroyable, où l’on ne sait toujours pas ce qu’il en est, si les évadés sont morts ou ont pu refaire leur vie, que l’auteur invente une suite et ce qu’aurait pu être la vie de Frank Lee. La bande dessinée débute avec cette évasion incroyable et l’arrivée des trois fugitifs sur une plage, puis, le héros qui poursuit sa route, seul. L’histoire romancée se poursuit avec la traque et la fuite ponctuées de moments de détente, et petits bonheurs. Des flashbacks permettent aussi de revenir sur des faits, afin de mieux comprendre le personnage. Le dessin est particulier, parfois maladroit, structuré, avec un trait fin, ainsi qu’un découpage efficace.

Frank Lee – L’après-Alcatraz est une biographie romancée et imaginaire, parue aux éditions Ankama, qui s’inspire de l’évasion encore mystérieuse de trois prisonniers, et du devenir imaginé par un auteur inspiré et bien documenté, pour présenter une histoire bien ficelée et crédible.