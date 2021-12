Les toutous – Mystère dans le grenier

Mystère dans le grenier est un nouvel album de la série Les toutous, de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs. Un livre de Dorothée de Monfreid, paru en octobre 2021, qui présente une nouvelle petite aventure effrayante et amusante, pour les toutous !

Dans le salon, les toutous jouent tranquillement. Zaza, Pedro, Alex et Nono jouent au jeu de l’oie, Omar dessine, Kaki lit un livre… Nono est interpellé par Alex qui lui rappelle que c’est à son tour de jouer. Mais le petit chien entend un bruit et se demande ce que c’est. Le bruit vient d’un peu plus loin, dans le couloir, mais ils ne savent pas d’où. Alors, ils proposent d’aller d’un peu plus près. Sur le palier, ils entendent le bruit derrière une porte. Il s’agit de la porte du grenier. Les bruits sont de plus en plus forts et de plus en plus bizarres. Les toutous semblent effrayés…

Le récit est assez simple et plutôt réussi et efficace, entrainant les jeunes lecteurs dans une aventure brève, où la peur trouve sa place, au sein de ce groupe d’amis unis. En effet, pour comprendre ce qui se passe derrière cette porte, où des bruits et cris étranges ne rassurent pas les petits chiens, les héros surmonter leur peur et s’unir pour affronter le danger. L’album est plaisant, comme une bande dessinée, les enfants n’ont qu’à regarder les grandes images, sur les doubles pages, puis de lire les bulles et paroles de chacun. Ainsi l’histoire est plus immersive, captivante et attrayante, apportant des émotions aux enfants, qui vont vivre la même aventure que leurs héros. Le final est inattendu et drôle, il saura plaire… Le dessin reste le même, simple, expressif, coloré, avec un trait fin et fluide.

Mystère dans le grenier est une nouvelle aventure pour les toutous, un album plein de surprise, des éditions L’école des loisirs, qui propose de vivre un instant de peur, avec les héros, qui sont surpris par d’étranges bruits et cris provenant du grenier.