Brunchez avec Dominique Guenin et Alice Masson à La Madeleine de Marcel à Gemenos

Projet né d’un vieux rêve de lycéennes animées par l’amour de la littérature, de la poésie, de la philosophie et des voyages, La madeleine de Marcel a ouvert ses portes à Gémenos, au sein de la Cour des Granges, un lieu historique rénové récemment. Deux auteures locales : Dominique Guenin et Alice Masson-Haroutionian vous y convient pour un brunch littéraire le samedi 20 novembre 2021 de 11h à 14h30. On y dégustera de belles variétés de thés et cafés, on discutera littérature, on lira des extraits de romans, et surtout, on se laissera choyer avec des mets délicieux par les deux propriétaires Pascale et Nolwenn.

Nom aux multiples évocations qui leur sont chères, elles ont en effet tout mis en oeuvre pour concocter un lieu hors du temps, qui ne cède à aucune mode, où se mêlent les parfums millénaires du thé d’exception, du café cultivé sur les cinq continents, des livres et des bonnes choses.

Les auteures invitées :

Avec plusieurs romans à son actif, Dominique Guenin propose une oeuvre littéraire fournie et diversifiée. Elle possède un talent d’écriture incroyable qui la place parmi les auteures les plus prometteuses de la sphère de l’auto-édition. De plus, elle a un coeur gros comme ça puisque tous les bénéfices de la vente de ses livres est entièrement reversé à des associations caritatives.

«‘Les secrets de Solène’» sont mes premiers pas dans la littérature jeunesse et j’y prends goût, puisque j’ai l’intention d’écrire encore pour les enfants. Solène est une enfant trisomique, elle a 11 ans et vit à Paris. Elle possède un chat, Muesli, qui est spécial’: il parle’! En fait, Solène est la seule à pouvoir discuter avec lui. Alors que dans sa vie de tous les jours, Solène rencontre les difficultés dues à cette anomalie génétique, elle développe une vie intérieure très riche, un peu grâce à Muesli qui, lui, est un chat adorable, mais un peu imbu de sa personne. Leurs échanges donnent lieu à des situations assez comiques parfois. Il y a d’autres personnages, comme Christopher, le voisin du dessous, un ado dont Solène est secrètement amoureuse et d’autres encore que l’on va découvrir au fur et à mesure des prochains tomes”.

Alice Masson-Haroutionian est romancière et conférencière. Elle présentera son dernier roman : Revenir à Marseille paru aux Editions de l’An-Vi., un témoignage romancé de l’histoire de sa famille, depuis le génocide des Arméniens en 1915 jusqu’en 1973, date de son arrivée en France.

“Pendant plusieurs mois, j’ai filmé mes parents qui racontent l’histoire de notre famille. Je me suis basée sur ces témoignages pour écrire cette saga familiale inspirée de faits réels. Tout commence le 24 avril 1915 avec le génocide des Arméniens. Mes quatre grands-parents y survivront, chacun à sa manière. Puis, ce sera l’exil en France pour la famille de mon père, la Syrie pour celle de ma mère. Suivez ce récit poignant d’un petit garçon Pierre Haroutionian, mon père, né à Marseille, obligé de partir à l’âge de 12 ans en Arménie qui fait alors partie de l’URSS. Entre terreur sous le régime de Staline, service militaire en Sibérie, joies et vexations, chaque membre de ma famille va se battre pour affronter son destin. Pendant vingt-six ans, Pierre va se confronter au gouvernement soviétique pour obtenir son passeport pour la liberté, son visa pour REVENIR A MARSEILLE. Chaque vie est un roman, découvrez celui de ma famille, une histoire riche en suspens, en rebondissements et en humanité.”

La Madeleine de Marcel Cours des Granges, avenue du Maréchal des logis Planzol, 13420 Gemenos