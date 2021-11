En attendant Noël – Usborne

En attendant Noël est un cahier souple, des éditions Usborne, paru en octobre 2021, qui propose, comme un calendrier de l’Avent, des activités à faire, à partir du 1er décembre jusqu’au jour de Noël. Un livre festif, pour s’occuper, s’amuser, créer et préparer les fêtes…

Le livre souple débute avec des recommandations, des informations, pour mieux préparer l’Avent, cette période qui précède la fête de Noël. Le cahier propose des activités amusantes à faire chaque jour du mois de décembre, du 1er jusqu’à la veille de Noël. Une liste de matériaux et outils à avoir, pour faire les activités est présentée, tout comme un avertissement, pour avoir à l’avance les ingrédients nécessaires pour les prochaines recettes suggérées. Ensuite, ce sont les activités qui sont à retrouver, avec un compte à rebours, pour les enfants. La première activité suggérée est d’écrire une lettre au Père Noël, avec l’aide d’un modèle et des idées originales de petits dessins pour habiller la lettre.

Le cahier souple est intéressant et plaisant, pour les enfants, qui vont pouvoir s’occuper, créer et participer à la fête de Noël, avec des activités diverses et variées. Après la lettre au Père Noël, les jeunes artistes vont pouvoir confectionner une colombe de Noël, qui vole, une couronne de houx, des cartes de Noël, avec des enveloppes, des sandwichs en étoiles, du papier imprimé pour les cadeaux… A chaque page ou double page, une ou deux activités sont à retrouver, avec le décompte des jours, avant Noël. Une façon ludique, créative et participative, d’attendre et de prendre part aux festivités de Noël, permettant aux enfants de s’impliquer, de proposer et d’apporter un petit plus pour les fêtes. Les activités sont très bien détaillées, avec des étapes simples à suivre et des illustrations en pas à pas, pour mieux comprendre les étapes. Le livre souple est original et très plaisant, avec des idées et anecdotes, pour préparer et fêter Noël.

En attendant Noël est un cahier souple, des éditions Usborne, qui propose 24 activités diverses et plaisantes, soit une pour chaque jour de l’Avent. Des idées cadeaux, des idées déco, des idées gourmandes, pour attendre dans la créativité et participer aux fêtes.