Daylily Paris : L’huile sensorielle rituel vergetures soir pour femmes enceintes

Il y a peu je vous parlais de la marque Daylily Paris, la gamme de soins spéciale grossesse et post grossesse, et nous avions adoré cette marque. Aujourd’hui, nous revenons sur un nouveau test de leur gamme : L’huile sensorielle Rituel vergeture soir.

Daylily Paris est né !

Daylily Paris, c’est la promesse de soins naturels, clean et efficaces, pour une routine beauté 100% safe pendant la grossesse et après l’accouchement, tout en douceur et sensorialité. Tout démarre quand Audrey, la créatrice de la marque, tombe enceinte en 2013. Elle comprend alors à quel point aucune marque ne répond réellement aux attentes des futures mamans. En plus d’être obligée d’éviter la majorité des soins maternité faute d’ingrédients clean, l’application est une véritable corvée plutôt qu’un moment cocooning et de partage avec bébé. En cause : les textures, les odeurs, les flacons… rien ne trouve grâce à ses yeux de future maman. C’est ainsi qu’est né Daylily (qui est d’ailleurs une fleur cultivée en Asie de l’Est, symbole de maternité) ! Depuis la marque ne cesse de s’agrandir !

L’huile sensorielle rituel Vergeture soir

L’huile anti vergeture de Daylily est spécialement conçue pour la grossesse. C’est en effet un produit naturel, hypoallergénique et totalement sûr pour vous et votre bébé in-utero dès le 1er mois de grossesse.

Elle permet ainsi de prévenir l’apparition des vergetures et d’atténuer celles récentes. Comme le lait fondant de la marque, l’huile sèche est aussi composée de 5 huiles végétales (la rose musquée, l’amande douce, l’olive, l’avocat et la noix de macadamia) qui assouplissent la peau et lui permette de cicatriser. Un autre actif puissant anti vergeture, la dermochlorella, vient compléter la formule pour booster l’élasticité de la peau.

Sa texture huile sèche est assez facile à appliquer et ne laisse surtout pas de film gras, on peut alors s’habiller tout juste après l’application (bon j’espère que vous n’êtes pas comme moi et que vous ne mettez trois plombes pour vous habiller car le moindre mouvement vous essouffle… ). Deux trois vaporisations sur le corps (ventre, fesses, hanches, cuisses et même les seins) suffisent ! Il suffit d’appliquer le spray le soir principalement (mais on ne vous en voudra pas de vouloir l’utiliser aussi le matin tellement on adore le produit et son odeur divine).

Objectif zéro vergetures

J’arrive maintenant au bout de ma grossesse, et j’ai utilisé en grande partie les produits Daylily et toujours zéro traces de vergetures ! Ma peau est souple (malgré mon gros bidon), belle et hydratée. Mission réussie en somme ! Petit plus, lorsque je me massais le ventre avec l’huile sensorielle, ma fille bougeait en même temps, comme si elle adorait que je prenne soin d’elle au même moment (moment so cute de ma grossesse j’avoue !)

En plus, lorsque l’on scanne le produit sur Yuka, il obtient la note de 100/100 et ça c’est génial ! On est alors assurée d’utiliser un produit safe durant notre grossesse ! L’huile sensorielle a été spécialement développée à l’aide d’un expert sage-femme, et répond aux besoins des femmes enceintes. De plus, elle a été élaborée et fabriquée en France, et est certifiée vegan & cruelty-free.

La gamme Daylily Paris ne s’arrête pas aux produits de grossesse, elle existe aussi en post grossesse ! Car oui, il faut continuer de s’occuper de son corps même si on a accouché !

Alors prête à craquer les filles ?