Regarde dans la montagne est un livre de la collection Petit Nathan, paru aux éditions Nathan, en octobre 2021. Un livre cartonné, aux coins arrondis, pour les tout-petits, dès 6 mois, qui vont suivre une petite marmotte, à travers les saisons de la montagne.

C’est le matin, le soleil se lève dans la montagne. La petite marmotte se lève aussi, bien heureuse, au milieu de toute cette verdure et de ces fleurs. Elle s’en va gambader dans la montagne. Au milieu des sapins, elle retrouve les ours bruns, qui sont également réveillés et préparent leur petit-déjeuner, avec du bon miel. Un peu plus loin, la petite marmotte va rendre visite à son ami le chamois. Il saute par-dessus des rochers, avec ses camarades. Il est le meilleur des cascadeurs. Même les lapins et les petites souris sont en admiration ! Les louveteaux se préparent pour une grande randonnée, la petite marmotte, les accompagne un peu…

Les tout-jeunes lecteurs vont découvrir la montagne et les saisons, à travers la promenade de la petite marmotte. Un personnage amusant et attachant, qui va rendre visite à plusieurs amis et animaux, les faisant ainsi découvrir aux enfants. Le texte est simple et attrayant, comme une comptine, avec un rythme récurrent, pour apaiser. Les tout-petits vont découvrir la montagne, ses éléments et ses animaux, enrichissant ainsi leur vocabulaire. Les pages cartonnées sont épaisses, et solides, parfaitement adaptées aux petites mains, avec des coins arrondis, sécurisant. Il y a aussi des matières à toucher, des reliefs et quelques ours tous doux. Les couleurs sont également travaillées et adaptées, avec des éléments brillants, des couleurs vives. Le dessin est rond, très tendre, avec un trait simple et expressif, tout en douceur, pour les enfants.

Regarde dans la montagne est un livre conçu pour les tout-petits, des éditions Nathan, qui les invite à découvrir la nature, et plus précisément ici la montagne. Une adorable marmotte est à suivre, pour faire une petite visite, et découvrir aussi les saisons, entre autres…