Femmes d’art – Les femmes artistes d’hier et d’aujourd’hui

Femmes d’art est un ouvrage de Marie-Stéphanie Servos, paru aux éditions Leduc, en novembre 2021. Un livre qui met en lumière le travail des femmes artistes, d’hier et d’aujourd’hui, offrant les portraits de celles qui ont ouvert la voie, qui soutiennent…

Après un sommaire très complet, une préface par Rebecca Amsellem et un mot de l’auteur, le premier chapitre s’ouvre sur celles qui créent, et avant tout les pionnières. Ainsi, c’est par Berthe Morisot, seule femme de l’impressionniste, aux côtés de Renoir, Degas, Manet… Elle choisit son camp et affirme dans sa peinture sa personnalité. Berthe Morisot a laissé une œuvre incroyable derrière elle. Suzanne Valadon est également une artiste peintre, qui s’est formée en observant les maîtres pour lesquels elle posait, afin de s’imposer, petit à petit, comme une artiste à part entière.

Ainsi de suite les portraits de ces femmes, pionnières, engagées, et de la nouvelle génération, sont à découvrir, dans le premier chapitre, avant de retrouver, dans la deuxième partie celles qui soutiennent les femmes artistes. L’ouvrage est curieux, plaisant à découvrir, avec un bel éventail de femmes artistes qui ont réussi à se faire une place, dans des milieux parfois fermés, permettant de casse les codes, faire entendre leur voix, leurs ambitions, leurs envies… Plus d’une cinquantaine de femmes ont leur portrait dans cet ouvrage, de 1841 à nos jours, des premières artistes peintres aux galeristes qui prennent aujourd’hui le pouvoir. Mettant en lumière les femmes artistes et leur travail, le livre offre portraits et œuvres à découvrir, entre peinture, photographie, sculpture, plastique. Différents arts à découvrir à travers différentes artistes d’hier et d’aujourd’hui, avec interviews et tableaux ou photographies.

Femmes d’art est un bel ouvrage, passionnant, des éditions Leduc, qui invite à découvrir ces femmes d’hier et d’aujourd’hui, mettant en lumière le travail de ces femmes artistes, pionnières, engagées, talentueuses, de tous horizons.