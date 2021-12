De délicieuses gourmandises pour vos menus de Noël

Chaque année, nous vous donnons l’eau à la bouche avec des gourmandises que nous avons eues le plaisir de déguster avant vous, les fêtes obligent ! Voici donc nos quelques coups de cœur gustatifs qui vous inspireront également pour la confection de vos menus de Noël.

La Comtesse du Barry : Des coffrets à offrir



Comtesse du Barry fait partie de ces marques qui nous suivent depuis bien des années maintenant. Nous l’aimons tout particulièrement pour ses mets élégants, délicieux qui plus est. Une boutique d’épicerie fine qui regorge de produits festifs, tels que des coffrets de recettes salées et sucrées. Et parmi celles que nous avons eu le plaisir de goûter, il y a le coffret « Les sucrés-salés incontournables » composé des confits de figue aux noix, d’oignon, de sauternes et d’une gelée de piment d’Espelette. Soit, des accompagnements parfaits pour foies gras et fromages.

D’autres nombreux coffrets sont proposés par la Comtesse du Barry autour de recettes festives notamment : un Coffret Prestige qui met à l’honneur le terroir français, plusieurs coffrets de foies gras, et bien d’autres recettes à découvrir sans plus tarder. Et bravo à la marque qui propose des packagings particulièrement orignaux cette année, puisqu’ils s’inspirent du célèbre ballet Casse-Noisette.

Quand Aldi régale nos papilles

Nous avions envie de vous parler de quelques coups de cœur à retrouver dans les magasins Aldi, à commencer par le Panettone d’Antelli dont tout le monde va vous parler le jour de Noël. Quel délice ! Il est gourmand, moelleux sans trop être sucré. Au prix de 4.19 €, ce serait dommage de ne pas le rajouter à la liste des courses.

Et pour rester dans la thématique des fêtes de Noël, Aldi propose une gamme de chocolats à tout petit prix pour les plus gourmands : des ballotins de pralinés, des truffes, des rochers, des chocolats fourrés, des assortiments de papillotes et même des orangettes.

Enfin, pour les adeptes de plats salés qui souhaitent se régaler le jour de Noël sans trop dépenser, il y a toute une sélection festive chez Aldi également. Au programme, du saumon fumé, des noix de Saint-Jacques, des crevettes, une quantité incroyable de petits-fours et bien sûr, de la terrine de foie gras.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel avant de faire vos courses de façon à ne rien oublier sur la liste pour réaliser vos menus de Noël !

Cluizel, Révillon, De Neuville… Nos favoris !

Nous souhaitions conclure nos coups de cœur gustatifs avec ces chocolats que nous aimons tant : Cluizel, Révillon, De Neuville, etc. D’ailleurs, n’hésitez pas à découvrir nos articles au sujet de ce que proposent ces différentes marques à l’occasion de Noël. Sans trop vous mettre l’eau à la bouche, vous aurez le choix entre des chocolats d’exception, des papillotes absolument délicieuses et quelques créations chocolatées originales. De quoi combler les grands et petits gourmands de chocolat !

Nous vous souhaitons de délicieuses fêtes de fin d’année !