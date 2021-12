Incroyable Atlas du monde est un bel ouvrage, des éditions Grund, paru en septembre 2021, d’Alexa Ward et Maude Gillet. Un documentaire pour les enfants, à partir de 8 ans, qui invite à explorer le monde à travers des cartes, des pays, les histoires, les cultures…

La table des matières se présente sous la forme d’une mappemonde, qui expose les différentes parties à découvrir. Ainsi, une introduction est à retrouver, avant de découvrir l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Afrique, l’Asie, l’Océanie, puis l’Antarctique, avant de s’exercer avec des quiz. Le bel ouvrage présente le monde entier, en plus de 230 pages. Les pays sont présentés, à travers les quatre hémisphères, les sept continents et les cinq océans. Une invitation au voyage, une expérience fabuleuse et enrichissante, dans un monde en perpétuelle évolution. Un arrêt sur image de la Terre telle qu’elle est aujourd’hui, car des changements se font toujours…

Après des explications sur les cartes et leur importance, les frontières, les pays, les reliefs, les graphiques, il y a de tout, pour tous, car il existe différents types de cartes. Des informations sont données aux jeunes lecteurs, afin qu’ils puissent, aussi, lire une carte, avec les échelles, les lignes, les sens, les symboles, les légendes… Ensuite, c’est par l’Amérique du Nord, que la découverte va débuter, entre cartes et photographies, les enfants vont pouvoir aussi s’instruire, avec des paragraphes, très complets, présentant les pays, l’histoire, les peuples et cultures, le climat et la faune. Le documentaire est très riche, intéressant et captivant, pour les enfants qui vont pouvoir découvrir des cartes, les lire, mais aussi retrouver des photographies, dessins, tableaux, pour découvrir les pays, régions, histoires, peuples, continents… L’atlas contient des dizaines de cartes continentales et régionales, des rubriques pour chaque pays indépendant de la planète, ainsi que des anecdotes fascinantes. Les illustrations sont dynamiques et modernes, présentant un univers assez coloré.

Incroyable Atlas du monde est un bel ouvrage, des éditions Gründ, qui propose aux enfants, à partir de 8 ans, d’explorer le monde à travers des dizaines de cartes continentales et régionales, de découvrir les pays du monde, leur histoire, peuple, géographie, climat, faune…