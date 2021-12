English Tea Shop – La collection des Joyeux Lurons

English Tea Shop, marque anglaise de thés bio, présente, après le calendrier de l’Avent, un joli coffret pour une édition spéciale Noël. Une petite boîte présente de Joyeux Lurons, qui sont à la fois de jolies décorations pour le sapin et de bons thés et infusions bio.

English Tea Shop est une marque anglaise de thés et infusions biologiques, qui depuis 2010, propose des produits de qualité. La société distribue des thés et infusions de qualité, dont les ingrédients sont sélectionnés. Les recettes, mélanges sont uniques, composés par des experts, pour élaborer les meilleurs thés et infusions.

Le coffret Joyeux Lurons est adorable, présentant cinq personnages aux couleurs de Noël, à accrocher dans le sapin. En effet, les petites boîtes, en forme de triangle, ont des passants dorés, pour passe aux branches du sapin. Un bonhomme de neige, un renne, un sapin, un Père Noël et un lutin sont donc à retrouver, en deux fois. Ainsi, le coffret de Joyeux Lurons présente cinq mélanges sont à découvrir, dix thés et infusions biologiques en sachets pyramides. Des boissons chaudes à partager, pendant les fêtes, avec des saveurs enchantées et de saison. Il y a un thé blanc biologique à la citronnelle, au cacao et au gingembre, aromatisé au fruit de la passion et à la noix de coco. Le renne cache une infusion biologique de rooibos et de cacao, aromatisée à la vanille. Un thé noir de Ceylan, au gingembre et aux épices de Ceylan, une infusion et un thé vert sont également à découvrir.

Un coup de cœur pour le thé vert biologique aux pétales de rose aromatisé à la grenade. Un thé qui s’adoucit avec des notes florales, et la grenade pleine de saveurs. Un mélange qui offre tout son parfum, avec le sachet en pyramide, qui permet à tous les ingrédients d’offrir le meilleur.

La collection des Joyeux Lurons est un adorable petit coffret, de la marque English Tea Shop, qui présente des thés et infusions biologiques. Dix mignons petits personnages à accrocher au sapin de Noël et à déguster ou partager, et cinq boissons différentes à découvrir et savourer…

La marque anglaise de thés biologiques English Tea shop est à retrouver par ici…