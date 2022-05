Crusaders, tome 4, Spin

Spin est le quatrième et avant-dernier tome de la série de science-fiction Crusaders, des éditions Soleil. Une bande dessinée de Christophe Bec et Leno Carvalho, parue en avril 2022, qui présente une poignée d’êtres humains, associés à d’autres civilisations, pour contrer une terrible menace.

La jeune Natalia semble effrayée, elle court sur une planète étrange. Des bulles lourdes sortent du sol. Court, panique, elle se retourne et découvre derrière elle une gigantesque tornade. Natalia se réveille en criant, elle est apeurée. A bord d’un vaisseau, avec son père, elle parle de ce rêve qu’elle fait presque chaque nuit. Elle le décrit, expliquant que des rochers, comme des bulles, se détachaient des montagnes. Il ne s’agissait pas de Titan, mais d’une autre planète. Son père tente de la rassurer, affirmant que lui aussi fait parfois ce genre de rêve. Autour de lui, tout est immense, inconnu, il s’y sent totalement perdu ! Ce sentiment est, en effet, très effrayant. La jeune fille pense qu’elle devrait aller plus loin dans son rêve, pour comprendre, mais elle n’y arrive pas, elle a bien trop peur. Puis, elle demande si ces cauchemars vont s’arrêter un jour…

Natalia, à bord de son Crusader, avec son équipe vient de voir la Terre et son satellite naturel, la Lune, désintégrés. La Terre et la Lune colonisée viennent d’être anéanties, tout comme les êtres vivants qui y vivaient, une partie de l’humanité. La commandante est folle de rage et veut s’en prendre rapidement et directement aux Darkoïds qui n’ont pas déployé la membrane de protection, pour sauver la Terre, contrer la graine Largan. Alors qu’elle est sur le point de faire feux, les Emanants interviennent rapidement, Natalia et les siens sont mis aux arrêts. Alors que chacun tente de se justifier, et que Natalia essaie de retrouver sa place aux grands conseils, dans l’ombre, certaines espèces tentent de rentrer en contact avec l’ennemi, les Largans. La bande dessinée est dense, assez complexe, et pourtant captivante, avec cette menace terrible, les dés qui se mettent en place, pour une aventure spatiale incroyable, effrayante et fascinante. Le dessin est toujours assez agréable, offrant quelques belles planches à découvrir.

Spin est le quatrième tome de la série de science-fiction Crusaders, des éditions Soleil, qui présente la suite des aventures de Natalia et de son équipage. Alors que la Terre et la Lune viennent d’être anéanties, la commandante ne réclame que vengeance, pour les êtres humains qui ont péri.

La saga Crusaders