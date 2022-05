FOLLES ÉPOQUES ! Spectacle historique à Meaux en juin et juillet 2022

Partagez





Folles Époques ! est un show hors norme qui retrace 2000 ans d’histoire en 1h30 d’un spectacle monumental. Pas moins de 500 acteurs, musiciens, danseurs, cavaliers…. , la participation de Lorànt Deutsch, 2500 costumes, 300 jeux de lumières et 900 projecteurs pour une soirée à couper le souffle. Réservez vite une des 8 dates de juin ou juillet 2022.

FOLLES ÉPOQUES

Spectacle monumental à Meaux (77)

les 4, 10, 11 et 17 juin 2022 et les 1er, 2, 8 et 9 juillet 2022.

Depuis 1982, plus de 10.000 spectateurs ont applaudi les créations, toujours plus surprenantes, du spectacle historique de la ville de Meaux. De la cité des Meldes aux années folles, une traversée épique de 2000 ans d’Histoire de France et de Meaux ; des épopées et leurs héros, des scènes de liesse, des combats à l’épée, guerres et réjouissances, la Ville de Meaux propose cette surperproduction depuis 40 ans, à un public toujours plus nombreux.

2000 ans d’Histoire et de Folles Epoques

Cette neuvième création propose une autre vision de notre histoire. FOLLES EPOQUES pointe du doigt toute la démesure des évènements qui se sont déroulés au pied même de la cathédrale.

À la nuit tombée, pendant 1h15 d’émotion, dans le cadre exceptionnel de la Cité Épiscopale, sur le parvis de la majestueuse Cathédrale Saint-Etienne, découvrez la richesse de l’histoire de la ville et plongez dans les grands évènements qui ont marqué le devenir de Meaux et de la France. Des invasions vikings aux Années Folles en passant par l’épidémie de peste, la nuit de la Saint-Barthélémy, la Révolution française et la Bataille de la Marne…, les murs de la Cité Episcopale deviennent, grâce à d’ingénieux jeux de lumières, le décor de 19 scènes historiques avec projection d’images et feux d’artifice. Créée avec la participation de Lorànt Deutsch, vous pourrez rencontrer certains grands hommes ayant laissé leur empreinte, tels que Bossuet, Henri IV, Louis XVI, Napoléon ou encore Talleyrand.

« Terre de Brie, terre de nos ancêtres, tantôt riante sous les blés ondulants au rythme du vent léger, tantôt gonflée par le sang et les larmes des hommes. 1000 ans de tempêtes, de guerres et de révolutions… 1000 ans de vie, de construction, de résistance et de souffle nouveau… Des invasions barbares à nos jours, voici l’Histoire de Meaux, notre histoire…»

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION : Spectacle en français les vendredis et samedis du 4 juin au 9 juillet 2022 à 22h45

Accès : 5 place Charles de Gaulle – 77 Meaux

En ligne : spectacle-meaux.fr

Par téléphone : 01 64 33 02 26

Tarifs : Plein 17 €, / Réduit 14 € / Enfant – de 12 ans : 5 € (gratuit pour les – de 4 ans) / Formule famille (2 adultes – 2 enfants) : 38 €

Il est à noter qu’une place achetée permet une entrée à tarif réduit à l’excellent Musée de la Grande Guerre de Meaux de juin à juillet 2022

Dépliant individuel à télécharger gratuitement ICI

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le spectacle de Folles Époques en chiffres, c’est :

• 2000 ans d’Histoire en 75 minutes

• 500 bénévoles

• 2500 costumes

• 900 projecteurs + vidéo mapping

• 300 jeux de lumière

• 100% made in MEAUX

• 40 ans d’expérience, 9 créations